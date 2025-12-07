Lleva casi una década asentado en Zamora, después de haber huido del régimen opresor de Bachar al Asad en su país y de la guerra que durante trece años destruyó y empobreció buena parte de Siria.

En 2013 partió como refugiado, primero al Líbano y después a España. Curiosamente, cada uno de sus tres hijos ha nacido en uno de los países de su periplo vital y ahora el siriozamorano Majad Hamdan se ha convertido en un referente para toda la comunidad de su país residente en España al presidir la Asociación Siria en España.

El referente de Zamora para los sirios en España tras la guerra / EFE

Este puente festivo no es una jornada cualquier, ya que el lunes se cumple un año del fin de la guerra en su país y de la caída del régimen de la familia de Asad tras más de medio siglo en el poder.

La situación ha cambiado radicalmente y eso lo han palpado las tres familias sirias que residen en Zamora, entre ellas la de Majad y la de su hermana. Junto a otros compatriotas este domingo celebran en Madrid, frente a la embajada de Siria, el día de la liberación.

Ahora hace un año se abrió un nuevo tiempo de esperanza y desde entonces Majad ha tenido oportunidad de viajar en dos ocasiones a Siria, la última de ellas hace cuatro meses para llevar de regreso a sus padres, que tras un tiempo en Zamora sin que les resolvieran el permiso de residencia decidieron volver al percibir el cambio que se vivía en su país, comparable al experimentado en España hace ahora cincuenta años. Majad asegura que en su país se ha hecho un esfuerzo para que el gobierno de transición integrara e incorporara ministros de minorías, como cristianos, alauitas y rusos, además de incluir a mujeres en ese Consejo de Ministros. Reconoce que aún existen incertidumbres y "muchos obstáculos", sobre todo en cuanto a integración de rusos, kurdos y alauitas, pero "esperemos que se solucionen y que sea una Siria unida y diversa". Desde la liberación, se puede opinar y discrepar con el Gobierno, algo que antes podía conllevar el encarcelamiento, la desaparición o la muerte. Además, se están empezando a reconstruir casas y se están abriendo tiendas. "Ha vuelto la vida", subraya Majad, que ahora intenta solventar los problemas que encuentran sus compatriotas residentes en España que quieren volver a su nación mediterránea de Oriente Próximo.

Algunos no tienen dinero para el viaje y otros carecen de pasaporte por estar aún tramitándose su asilo. Hamdan trabaja para solventar los escollos burocráticos, se ha convertido en el faro zamorano para los sirios en España.