Psiquiatría abrirá un nuevo centro de rehabilitación psicosocial en Zamora: te contamos dónde

Este nuevo servicio, gestionado por Sacyl, se suma a los dispositivos de salud mental ya existentes en Zamora, como la unidad de estancia breve o las viviendas tuteladas

C. G. A.

Sacyl está reacondicionando un edificio propiedad de la Diputación en La Aldehuela, muy cercano al Vivero de Empresas, para dedicarlo a centro de rehabilitación psicosocial. De momento ya se han ejecutado varias actuaciones para habilitar el inmueble, como las obras de adecuación, carpintería, mobiliario o urbanización de la parcela exterior, mediante distintos contratos adjudicados por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora.

Este nuevo recurso realizará la función que durante muchos años llevó a cabo el centro de rehabilitación psicosocial de Intras en la avenida de Galicia, pero gestionado con medios propios de Sacyl.

Actualmente los dispositivos de salud mental de Zamora son, en el servicio de Psiquiatría, la unidad de estancia breve, con diez plazas organizadas en habitaciones individuales; la unidad de hospitalización psiquiátrica de Cuidados Intermedios, con diez camas, que es un entorno de transición diseñado para preparar a los pacientes para su regreso a la comunidad; o el centro de salud mental del niño y adolescente, situado en un edificio distinto al servicio de Psiquiatría.

Hay también asistencia comunitaria que se presta en los centros de salud urbanos y rurales y las viviendas tuteladas, un espacio residencial diseñado para ayudar a los pacientes con trastornos mentales a desarrollar y mejorar las habilidades necesarias para vivir de manera independiente. Finalmente, entre los recursos externos, figura este centro de rehabilitación psicosocial de Intras.

