La plaza de Bermillo, en el barrio de San Frontis, ganará espacio para la gente

Los vecinos y las vecinas del barrio de San Frontis verán transformada radicalmente la plaza de Bermillo de Sayago, hoy un pegote de cemento en mitad de una rotonda de hormigón totalmente infrautilizado y con un diseño que invita a la confusión a conductores y peatones.

La intervención que prepara el Ayuntamiento de Zamora para rescatar este céntrico espacio y convertirlo en lugar de ocio y esparcimiento para la vecindad seguirá la línea general del proyecto de la Plaza de las Canteras del Raposo en el cercano barrio de Pinilla que se contratará este año, diseñado por vecinos y vecinas y niños.

Ese mismo sistema se usara en San Frontis, donde el Consistorio hará un taller municipal con el vecindario de San Frontis "para ver qué tipo de plaza quieren", indica el concejal de IU de Obras y Participación Ciudadana, Pablo Novo.

El objetivo es integrar adecuadamente esta plaza y su entorno en la vida del barrio, convertirla en una zona encuentro y disfrute para la gente para lo que será necesario reordenar el tráfico y delimitar adecuadamente la calzada para mejorar la circulación y terminar con el peligro que implica la actual planificación de la circulación rodada entorno a lo que se supone que es una plaza, aunque sea un pegote de cemento con un banco de madera como único mobiliario urbano y la marquesina del autobús, sin siquiera un paso de peatones que marque el acceso a ese punto.

Espacio de encuentro del vecindario

Pablo Novo ha indicado que el Ayuntamiento "quiere reconfigurar una plaza en un espacio con arbolado, nuevos elementos de mobiliario urbano y que modifique la vialidad, los accesos según las peticiones del vecindario para generar un espacio de encuentro, que no sea un frío rincón de hormigón" como ahora.

Desde le Consistorio, se pretende ganar espacio a la plaza para la gente sin interferir en el tráfico rodado, con una plataforma única, y lograr un verdadero aprovechamiento "siempre contando con la opinión de vecinos y vecinas", y con el referente de la plaza de Ángel Bariego en el barrio de San José Obreroque ha transformado por completo un espacio que estaba muerto.