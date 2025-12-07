Pinchos, bravas o el Mercado de Abastos: la nueva colección de Santiago Textil rinde homenaje al la "Zona Centro" de Zamora
El bullicio y la esencia del Barrio Zona Centro se materializan en la nueva colección de Santiago Textil, que ofrece calcetines y pijamas con diseños que evocan la vida del barrio
La vida del Barrio "Zona Centro" ya no solo se pasea de bar en bar, ahora también se lleva puesta. La tienda Santiago Textil, ha lanzado una nueva línea de calcetines y pijamas personalizados inspirados en el tapeo, el ambiente y los rincones más emblemáticos de la zona.
La colección nace “con sabor y estilo propio”, recreando elementos tan reconocibles como los pinchos, las patatas bravas o el bullicio del Mercado de Abastos, actualmente en obras, pero muy presente en la memoria colectiva de los zamoranos. Toda esa esencia del barrio se transforma ahora en diseños originales que permiten llevar un trocito de la ciudad “a todas horas”.
Las prendas, pensadas tanto para el día a día, o, incluso, como para regalo, se presentan como una opción ideal para sorprender a amigos y familiares o, simplemente, para darse un capricho con mucho arraigo local.
El diseño gráfico de esta nueva línea corre a cargo de dePifa Ilustración, que ha plasmado en cada pieza el carácter cercano, festivo y reconocible del Barrio Zona Centro.
Los calcetines y pijamas personalizados ya están disponibles en la tienda, que refuerza así su apuesta por el comercio local y por poner en valor la identidad zamorana.
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
- El tesoro de Zamora que no aparece en los mapas: refranes con denominación de origen
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años