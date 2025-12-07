Pinchos, bravas o el Mercado de Abastos: la nueva colección de Santiago Textil rinde homenaje al la "Zona Centro" de Zamora

La vida del Barrio "Zona Centro" ya no solo se pasea de bar en bar, ahora también se lleva puesta. La tienda Santiago Textil, ha lanzado una nueva línea de calcetines y pijamas personalizados inspirados en el tapeo, el ambiente y los rincones más emblemáticos de la zona.

La colección nace “con sabor y estilo propio”, recreando elementos tan reconocibles como los pinchos, las patatas bravas o el bullicio del Mercado de Abastos, actualmente en obras, pero muy presente en la memoria colectiva de los zamoranos. Toda esa esencia del barrio se transforma ahora en diseños originales que permiten llevar un trocito de la ciudad “a todas horas”.

Pinchos, bravas y Mercado de Abastos: la nueva colección de Santiago Textil rinde homenaje al la "Zona Centro" de Zamora. / Facebook

Las prendas, pensadas tanto para el día a día, o, incluso, como para regalo, se presentan como una opción ideal para sorprender a amigos y familiares o, simplemente, para darse un capricho con mucho arraigo local.

El diseño gráfico de esta nueva línea corre a cargo de dePifa Ilustración, que ha plasmado en cada pieza el carácter cercano, festivo y reconocible del Barrio Zona Centro.

Los calcetines y pijamas personalizados ya están disponibles en la tienda, que refuerza así su apuesta por el comercio local y por poner en valor la identidad zamorana.