Música militar y villancicos: el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA presenta su concierto navideño en Zamora

Tercera edición que aspira a tener el éxito de las dos anteriores. El Teatro Ramos Carrión acoge este próximo jueves 11 de diciembre (20.00 horas) el ya tradicional Concierto de Música Militar organizado por el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de cara a las inminentes fiestas navideñas.

Concierto de Navidad del Club LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA / Alba Prieto

Al escenario del Teatro Ramos Carrión subirán los integrantes de la Banda de Guerra del Regimiento de Ingenieros de Salamanca, dirigida por el maestro cabo Alejandro Fernández Alonso.

No estarán solos en el escenario, puesto que intervendrán también el teniente coronel Alberto González, barítono, y el agente de la Policía Nacional Ángel Cortés, tenor.

Colaboraciones locales

El concierto cuenta, además, con la participación de la Banda de Música de Zamora, dirigida por el maestro Manuel Alejandro y el acto cuenta con la colaboración de la Real Cofradía del Santo Entierro.

Carmen Ferreras, en el concierto de Navidad del Club LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA / Alba Prieto

"El churri de San Lázaro", "Romance de Leandro", "Bolero de Algodre", "El novio de la muerte" y, por supuesto, acordes navideños con "Adeste fideles" o "Noche de paz", además de alguna que otra sorpresa, están incluidas en este repertorio que se convierte en una oportunidad única de escuchar música en directo, en un concierto que combina música con la participación de las fuerzas militares y civiles para promover los valores cívicos.

Pregón de Navidad

No será este el último acto del Club LA OPINIÓN-ELCORREO DE ZAMORA para este final de año. Como es habitual, el foro del periódico organiza también su propio pregón de Navidad.

La cita será el jueves 18 de diciembre (20.00 horas), con la intervención del sacerdote Juan José Carbajo Cobo, capellán de la plaza de toros de Zamora y responsable de las parroquias de Bermillo de Sayago y de otros 17 pueblos más.

Juan José Carbajo / SERGIO VILLAR

Él ofrecerá su particular visión de estas fiestas para dar así por concluido el primer trimestre del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de este curso 2025-2026.