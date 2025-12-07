Librería Mil Hojas lanza vales personalizables para estas fiestas navideñas
La iniciativa de la Librería Mil Hojas busca impulsar la lectura y el comercio local, ofreciendo vales de regalo que se ajustan a los gustos de cada persona, en plena época navideña
En pleno puente de diciembre y con la Navidad a la vuelta de la esquina, es el momento perfecto para sacar tiempo y buscar los regalos perfectos para estas Navidades. Ya sea por la Natividad, por un "amigo invisble" o por el cumpleaños de un ser querido, este es el momento perfecto para sair a la calle en busca del mejor de los presentes.
Sin embargo, en una sociedad donde impera el capitalismo y los anuncios asaltan cada segundo de la vidam elegir un buen obsequi no es tarea fácil.
Por este motivo, la Librería Mil Hojas, lanza una propuesta pensada para quienes buscan un detalle especial sin quebraderos de cabeza: vales de regalo adaptados a todos los bolsillos.
Bajo el lema “Regala ilusión, regala cultura, regala Librería Mil Hojas”, el establecimiento zamorano invita a convertir libros, lecturas y experiencias culturales en el regalo estrella de estas fiestas. Los vales, personalizables en importe, permiten a quien los recibe elegir aquellos títulos que más se ajusten a sus gustos.
La iniciativa se presenta como una alternativa cómoda y segura para acertar de pleno estas Navidades, a la vez que se apoya al comercio local y a la difusión de la lectura en la ciudad.
