El Colegio de Médicos de Zamora detectó este año 15 agresiones a facultativos

El balance de agresiones a facultativos durante este año asciende a 15 casos, según los datos expuestos en la reunión de los interlocutores policiales con los responsables del Colegio de Médicos de Zamora. Un encuentro que sirvió, además, para determinar las actuaciones que permitan una prevención más eficaz de este tipo de sucesos.

El aumento de la preocupación por las agresiones tanto en Atención Primaria como en centros hospitalarios fue una de las conclusiones de la reunión.

Durante la sesión se presentó la distribución de casos registrados por áreas asistenciales, es decir, zonas básicas de salud. Los datos muestran que las agresiones a facultativos se han registrado por toda la capital y también en diferentes zonas de la provincia, con casos en Toro (2), Puerta Nueva (4), Sayago (1), Benavente (1), Santa Elena (2), Tábara (1), Guareña (2), Parada del Molino (1) y Zamora Norte (1), "reflejando que las agresiones continúan presentes tanto en zonas rurales como urbanas".

En el apartado formativo, durante el encuentro se expuso la realización de tres talleres impartidos por la Guardia Civil en los meses de abril, mayo y octubre. La participación fue mayoritariamente de profesionales de enfermería, mientras que la asistencia médica a estas sesiones resultó más limitada. El 3 de diciembre se celebró el cuarto y último taller en la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Iniciativas

Con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la respuesta profesional ante situaciones conflictivas, la reunión aprobó diversas propuestas para desarrollar a lo largo del próximo año.

Una de estas estrategias consiste en la realización de sesiones clínicas en los centros de salud, tanto rurales, en colaboración con la Guardia Civil, como urbanos, junto a la Policía Nacional. Algunas sesiones de este tipo ya se han llevado a cabo en Santa Elena y Virgen de la Concha, y se prevé una nueva en Benavente Norte. Se va a trabajar en la coordinación para incorporar esta temática de las agresiones en la formación de residentes, especialmente en PTC-Urgencias y Jornadas Post-MIR.

También se analizaron las acciones institucionales programadas para los días 11 y 12 de marzo de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día de las Agresiones a los sanitarios. Entre ellas figura una iluminación especial del Ayuntamiento de Zamora, y una convocatoria conjunta con los presidentes de los Colegios Profesionales del resto de profesiones sanitarias. Además, se desarrollarán actividades formativas en el Hospital Virgen de la Concha y en Benavente en colaboración con Guardia Civil y Policía Nacional.

Según la Organización Médica Colegial de España, en el año 2024 se registraron cifras que marcan el récord histórico de agresiones a la profesión médica, con 847 acciones violentas comunicadas a los colegios de médicos en toda España.