El cóctel de atractivos que hace que hoteles y restaurantes cuelguen el cartel de completo este puente festivo en Zamora

El puente festivo de la Constitución y la Inmaculada tradicionalmente ha sido bueno para la hostelería zamorana. Este año, aunque la primera de las fechas cae en sábado y eso acorta los días de descanso, el sector hostelero de la provincia está confirmando que está siendo muy buen puente festivo para los negocios.

De hecho, el presidente de la asociación de hostelería Azehos, Ángel Vicente, asegura que en la capital zamorana se ha rondado el cien por cien de ocupación, mientras que en el alfoz se llega al 90%, al igual que en el resto de la provincia.

Ese cartel de "completo" no solo se ha colgado en los establecimientos hoteleros sino que también algunos restaurantes y negocios de hostelería se han visto en la imposibilidad de no atender más clientela porque tenían sus comedores sin mesas libres. El propio Ángel Vicente lo ha constatado en su propio negocio, sin ninguna mesa libre en el comedor ni habitaciones libres en el alojamiento.

"Está siendo un buen puente", constata el presidente de Azehos, que además da algunas de las claves de por qué la respuesta está siendo incluso mejor a la de otros años en estas fechas.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el puente de la Constitución y la Inmaculada, tradicionalmente, ha sido un puente con especial tirón para el turismo de interior. Del mismo modo, en ese cóctel de motivos que adivina el sector para los buenos datos, figura la exposición de Las Edades del Hombre que se celebra en la ciudad. "Está influyendo bastante, es verdad que este fin de semana hay público de todo tipo, pero está influyendo", explica Ángel Vicente.

Turistas en el Casco Antiguo de Zamora. / Alba Prieto

La exposición de arte religioso que se muestra en san Cipriano y la Catedral, con sede para grupos escolares en el Carmen de San Isidoro, supone un imán para los amantes del arte, con obras de grandes genios de la pintura como Velázquez, El Grego, Goya o Picasso, y de la escultura como Salzillo y Berruguete, que dialogan con piezas de autores contemporáneos y obras emblemáticas para los zamoranos como el renacentista Cristo de la Injurias.

Luces de Navidad

Junto a esa muestra de arte sacro, hay otro atractivo más como es el de las luces de Navidad. En ese tirón de la iluminación navideña, el presidente de Azehos reconoce que ahora mismo la decoración de calle de Navidad de Puebla de Sanabria es hoy en día la más característica de la provincia y su atractivo turístico está ya consolidado desde hace años, al combinar esa iluminación con el marco tan característico del casco antiguo de la villa sanabresa.

En el caso de la capital zamorana, Ángel Vicente admite que sus luces de Navidad están tomando auge y cada año se nota más su tirón como atractivo de cara a la llegada de visitantes a la ciudad. De hecho, no son pocos los vecinos y turistas que estos días se congregan en la Plaza Mayor de Zamora a las 19.00, las 20.00 y las 21.00 horas para escuchar "Little drummer boy" de King and Country y "El burrito sabanero" de David Bisbal, con las luces encendiéndose al ritmo de esos dos himnos navideños.