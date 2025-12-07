Avances en el proyecto de la nueva estación de autobuses de Zamora: el Ayuntamiento cede en pleno el uso de las instalaciones

El pleno del Ayuntamiento de Zamora dará en su próxima sesión un nuevo paso de cara a la que la ciudad cuente con una renovada estación de autobuses interurbanos.

La profunda remodelación requiere primero que el municipio deje de tener el derecho de uso de las instalaciones para que sea la Administración autonómica la titular de las instalaciones y de su uso. De esta forma, la Junta de Castilla y León podrá acometer el ambicioso proyecto que tiene sobre la mesa para adaptar el edificio de viajeros en autobús a las necesidades y requerimientos de los tiempos actuales.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha avanzado este domingo a través de sus redes sociales que la cesión de uso de la estación por parte del Ayuntamiento se someterá a votación en sesión plenaria. Como existe consenso respecto a la necesidad de remodelar las instalaciones y de que sea la Administración autonómica la que asuma el coste de esa reforma en profundidad no habrá problemas para que ese punto del orden del día salga adelante en el pleno de este mes.

De hecho, lo que era una anomalía es que fuera el Consistorio zamorano el que se encargara de la gestión de la estación, ya que en el resto de provincias era la Junta de Castilla y León la que lo hacía. Cuando se construyó la estación, hace ahora 35 años, se hizo en terrenos municipales que una vez acondicionada deberían haberse cedido a la Administración autonómica. Sin embargo, en el caso de Zamora la gestión se mantuvo municipal, contrariamente a lo que era habitual.

En esa circunstancia ha hecho hincapié Guarido, que ha recordado que en todas las demás capitales de provincia es la Junta de Castilla y León la que tiene cedido el uso de las estaciones de autobuses.

Características

La redacción del proyecto y la asistencia técnica a la dirección de la obra de la nueva estación han salido a licitación conjuntamente por 290.400 euros. La presentación de ofertas está abierta hasta el 15 de diciembre. La redacción deberá llevarse a cabo en el plazo de tres meses y las obras está previsto que se prolonguen durante dos años.

La actuación supondrá una inversión de cerca de siete millones de euros, transformará la estación en un edificio de una sola planta con 18 dársenas, que contará además con un aparcamiento de 55 plazas y un centro comercial, según el pliego de condiciones de la licitación, que la Junta de Castilla y León ha sacado a través de la sociedad pública autonómica Somacyl.