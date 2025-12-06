Un vídeo viral pone a Zamora en el mapa

En las últimas horas, se está haciendo viral un vídeo publicado por el perfil de Instagram de @roams_vip, una cuenta que publica contenido sobre servicios financieros. En apenas 24 horas ya ha conseguido más de 60 mil visualizaciones.

La finalidad del vídeo es buscar cuál es la ciudad más barata de toda España y en esta ocasión, el foco lo ponen en la ciudad de Zamora.

El autor cataloga a Zamora como "una ciudad tranquila, alejada del mundanal ruido de las grandes urbes y con un patrimonio románico que poco se ve".

Además, hace referencia con un tono humorístico al mítico arroz a la zamorana, bromeando con que "podría haber sido la paella que debimos de exportar al exterior".

En el vídeo analiza los tres pilares fundamentales que se buscan para encontrar la ciudad más barata de España: vivienda, impuestos y ocio.

Vivienda

En el tema de la vivienda, Zamora es la capital de provincia más barata de España.

Los zamoranos pagan una media de 400€ al mes por una hipoteca, lo que supone el 25% del sueldo total, muy por debajo de la media nacional. En cuanto al alquiler, la media está en unos 600€ al mes, un 37% del salario, también por debajo del total en España.

Impuestos

En el conjunto de todas las tasas e impuestos como el IBI, el agua o la tasa de basuras, los vecinos de Zamora abonan unos 575€ al año, por debajo de los 680€ del resto de España.

Ocio

Las comodidades y calidad de vida en la ciudad son una de las claves para que Zamora se mantenga como una de las mejores ciudades para vivir. Durante el vídeo se resaltan los atractivos de la ciudad en cuánto al ocio y la gastronomía, como el vino de Toro y la variedad de sus bares.

El reel, que cierra con un tono humorístico, ha abierto el debate en las redes sociales. Algunos usuarios prefieren que los secretos de Zamora permanezcan ocultos para que siga manteniendo esa calidad de vida.

En cambio, otros abogan porque la gente venga a vivir a la ciudad y se consiga ganar la batalla a la despoblación.