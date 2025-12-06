Obituario
Último adiós e incineración del gran escultor zamorano José Luis Coomonte
Zamora pierde a un referente de la escultura de vanguardia, enamorado del hierro y la madera
S. A.
Los restos mortales del gran artistista zamorano, del genio, José Luis Alonso Coomonte fueron incinerados en la tarde de este cinco de diciembre de 2025 en el crematorio del tanatorio Ciudad de Zamora. Previamente, numerosos zamoranos se acercaron a las instalaciones fúnebres del entorno del centro comercial Valderaduey para dar el último adiós al gran escultor zamorano.
El mundo del arte y de la cultura permanecía consternado desde este jueves, cuatro de diciembre, por la pérdida de un auténtico referente en al esucultura, las creaciones en hierro y todo tipo de materiales, del padre de grandes obras representativas de la ciudad como La Farola, el Miliar, el Elogio del Horizonte del Parque de San Martín, la rejería Banco de España, la ornamentación del edificio de usos múltiples de la Junta de Castilla y León, la gran esfera metálica de las Ciudades Medievales o las cruces de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída de la Semana Santa.
Zamora pierde a un vanguardista que nunca dejó de idear y crear, interpretar y reinterpretar el arte y sus formas, en busca de su esencia, de ese significado que nunca llegó a definir en toda su extensión, tal y como él mismo decía. Que la tierra le sea leve.
