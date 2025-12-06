Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La triple vertiente del viaje de Isabel Blanco al país de Milei: De Zamora a Argentina para medir el pulso de la emigración

La vicepresidenta autonómica y consejera zamorana mantuvo encuentros empresariales y sociales y visitó a la comunidad castellana y leonesa en Argentina

Isabel Blanco, tras su regreso de Argentina, en el reparto de ejemplares de la Constitución en Santa Clara.

Isabel Blanco, tras su regreso de Argentina, en el reparto de ejemplares de la Constitución en Santa Clara. / Victor Garrido

Alberto Ferreras

La pasada semana la zamorana Isabel Blanco emprendió el trayecto de Zamora a Argentina y siete días después, a su regreso, ha hecho balance de ese viaje institucional realizado como vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. La también consejera de familia e Igualdad de Oportunidades ha enumerado este sábado, ya de vuelta en Zamora, algunos de los logros tanto desde el punto de vista social como empresarial y de vínculos con las raíces que se han conseguido con la visita al país que gobierna Javier Milei.

Blanco, que ha asistido este sábado en la plaza de Castilla y León y la calle Santa Clara al reparto de ejemplares de la Constitución Española como coordinadora de Acción Política del PP de Castilla y León, se ha referido a preguntas de los periodistas a ese viaje al continente americano que estaba programado "desde hace varios meses", tenía una agenda "muy apretada" y una "triple vertiente", ha declarado.

La número dos de la Junta ha señalado que, por una parte, con la visita, ha buscado el contacto con los castellanos y leoneses que viven allí, que son "nuestra décima provincia y es importante escucharlos". Con ellos, ha evaluado programas puestos en marcha por el Gobierno regional, como el de "Pasaporte de vuelta" para que los descendientes de emigrantes puedan volver a Castilla y León y para "no perder el contacto con sus raíces".

En cuanto al ámbito empresarial, Blanco ha explicado que durante el viaje ha mantenido encuentros con distintos empresarios, tanto de empresas españolas afincadas en Argentina como argentinas que han invertido en Castilla y León.

Ha recordado que ha visitado la planta de la automovilística Gestamp y ha aludido además a la inversión en León de la farmacéutica estadounidense Vivunt, que ha atribuido a las condiciones normativas, de estabilidad jurídica y fiscalidad favorable para las empresas que existen en Castilla y León con el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco.

Desde el punto de vista social, Blanco ha visitado en Argentina dos centros infantiles que se han habilitado con la obra social de la colectividad castellana y leonesa en Argentina y que permiten escolarizar y dar una oportunidad a niños de familias desfavorecidas.

Al respecto, ha asegurado que la Junta de Castilla y León apoya esas obras sociales para ayudar a los que menos tienen y las familias que más lo necesitan, en este caso en Argentina.

