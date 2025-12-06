Tres mujeres de entre 24 y 29 años, heridas leves tras un accidente en la A-11, sentido Portugal

Un accidente en la A-11, kilómetro 45, sentido Portugal, a las afueras de Zamora, ha provocado a las 09:32 horas la salida de vía de un turismo. Aunque inicialmente no parecía haber heridos, según la información facilitada, se ha terminado solicitando asistencia para tres mujeres de 29, 26 y 24 años. Las tres se encuentran conscientes aunque con contusiones. Se ha avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.