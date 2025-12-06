Tres mujeres de entre 24 y 29 años, heridas leves tras un accidente en la A-11, sentido Portugal
Tras el accidente en Zamora, Emergencias Sanitarias - Sacyl envió asistencia médica a la autovía A-11
Un accidente en la A-11, kilómetro 45, sentido Portugal, a las afueras de Zamora, ha provocado a las 09:32 horas la salida de vía de un turismo. Aunque inicialmente no parecía haber heridos, según la información facilitada, se ha terminado solicitando asistencia para tres mujeres de 29, 26 y 24 años. Las tres se encuentran conscientes aunque con contusiones. Se ha avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
- La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha