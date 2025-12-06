La Plaza Mayor de Zamora: arquitectura, memoria y vida en el centro histórico

En pleno casco histórico de Zamora, la Plaza Mayor se erige como un punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes. Más allá de ser un simple espacio urbano, la plaza es un escenario donde la vida cotidiana se mezcla con la tradición y la cultura local. Pasear por sus soportales, disfrutar de las tapas típicas y buenos caldos en alguna de sus terrazas, sentarse en sus bancos y observar el ir y venir de la gente ofrece una experiencia única.

La Plaza Mayor de Zamora no es solo un lugar de paso, sino que es un espacio que invita a detenerse, observar y disfrutar del pulso urbano. Es un claro ejemplo de plaza castellana, de planta cuadrada y edificios de poca altura que la rodean, rematados con soportales y que crean un espacio acogedor. Su ubicación estratégica en el casco histórico la convierten en un punto de conexión entre la zona comercial de la ciudad y la monumental y en ella se percibe el contraste arquitectónico entre el antiguo Ayuntamiento y la Casa de las Panaderas, sede del actual Consistorio.

Notables cambios

A lo largo de los siglos, esta Plaza Mayor ha experimentado notables cambios.

Ha vivido variaciones en su denominación: Plaza de la Constitución, Plaza del Rey e incluso Plaza de Isabel II, reflejando los cambios políticos y sociales de cada época. Y variaciones físicas y estructurales. Hasta los años 70 fue un espacio simétrico, flanqueado por dos edificios semejantes rematados en arcadas a pie de calle, el Ayuntamiento Viejo y el nuevo, en la antigua Casa de las Panaderas, cuyo vano central comunicaba con la Costanilla.

La demolición del lado oeste descubrió las maravillas románicas de la iglesia de San Juan o de Puerta Nueva. Esta iglesia, declarada Monumento Nacional en 1960, es uno de los puntos de interés de la Plaza. Su nombre proviene de la apertura de una puerta en la muralla del primer recinto en 1171. Destaca el rosetón de la portada sur y la portada de medio punto decorada con motivos florales, representativa del románico zamorano.

Puntos de interés

Entre los edificios más destacados, la Casa de las Panaderas es relevante. La construcción del Nuevo Ayuntamiento se inició tras la adquisición de las fincas de doña Mercedes Sandoval y don Abdón Atienza. Las obras comenzaron en 1936 con el alcalde Teodoro Arredonda Lorza y concluyeron en 1950.

Otro inmueble de interés es el Ayuntamiento Viejo, del tiempo de los Reyes Católicos, construido en estilo plateresco español con fachada porticada de piedra de Peñausende, aunque no fue el primer edicio consistorial de la ciudad. A lo largo del tiempo sufrió modificaciones, incluyendo incendios, ampliaciones y la desmochadura de sus torres en 1875. Hoy, el edificio es sede de la Policía Municipal y conserva arcos de medio punto y escudos históricos.

Hay dos esculturas que enriquecen la plaza: el Merlú, junto a la portada de la iglesia y dedicado a la Semana Santa; y la figura de Ramón Álvarez, ubicada en la fachada lateral. Ambas refuerzan la relación de la plaza con la identidad cultural y patrimonial de Zamora.