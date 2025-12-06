Murales de mosaicos, composiciones de baldosas y azulejos abren paso a una nueva ruta artística en Zamora que remite a los alfareros y ceramistas que hicieron del barrio de Olivares un referente del oficio artesano en el siglo XX. Las piezas son creaciones de personas que nunca habían tenido el barro y la cerámica entre sus manos y que en año y medio se han familiarizado con estos oficios tradicionales, con técnicas como el trencadís para crear mosaicos con cerámica rota y reciclada, explica Víctor Hernández, el impulsor de estos talleres por los que han pasado ya 137 personas gracias al compromiso del Ayuntamiento de Zamora desde la Concejalía de Cultura, dirigida por María Eugenia Cabezas.

Olivares, embrión de la Escuela de Artesanía

La iniciativa, que une pasado y futuro sobre la base del "diálogo de ceramistas, artistas y ciudadanía", tiene aspiraciones de continuidad y de una mayor proyección con la creación de una Escuela de Artesanía, donde estas artes puedan configurarse como apuesta económica de quienes se formen en sus aulas, con preparación para que puedan crear negocios propios, explicó Hernández.

Un taller en Balborraz

Por el momento, la calle de Balborraz contará pronto con "un taller transversal donde incorporar, junto a la cerámica, otros lenguajes de expresión artística como tejidos, poesía, fotografía, todo aquello que nos conecte con la comunidad y la individualidad frente a la digitalización" y para dar rienda suelta a la creación analógica. Será intergeneracional para vincular a generaciones futuras y pasadas, recuperar la sabiduría de gran valor de personas mayores.

El nuevo itinerario "es el resultado de un proceso de interacción entre artesanos ceramistas, como Clara Martín, artistas como José Ángel Marcos Pozo, "Was, y vecinos; de cómo esa motivación mutua saca a la luz piezas que decoran el barrio y tienen cierto valor artístico, cada vez más". El balance es positivo, aunque haya que mejorar, agrega Víctor Hernández, quien destaca que el proyecto abre un diálogo entre artesanos, artistas y ciudadanía que facilita el desarrollo de sus carreras, mientras valora la creación de un clima social en el que se otorga más valor al producto artesano como consecuencia de ese contacto con la gente.

Desarrollo y expansión del proyecto

Sentadas ya las bases, el zamorano que elevó la propuesta al Ayuntamiento asegura que "estamos preparados para ir desarrollando este proyecto, expandirlo más allá del barrio de Olivares y del mundo de la cerámica, convertirlo en un factor clave del mantenimiento económico y social para la ciudad en los próximos años", frente a la digitalización global en progresión que prima la individualidad.

Esa experimentación continua con el material, la intervención en la ciudad y la respuesta ciudadana permiten aprender y sentar las bases del futuro, subrayó Hernández. Los 14 talleres realizados en el último año y medio han contado con asesores como la ceramista Clara Martín y el artista "Was", quien ha dejado su impronta con un dragón rojo sobre fondo negro en la torre de alta tensión de la entrada a Olivares desde la calle de Trascastillo; y al inicio de esta vía, con otro mosaico: un "basilisco o rey de las serpientes", un ser mitológico con forma de gallo de vivos colores que echa fuego por la boca y con cola de dragón.

La entrada al barrio desde el paseo del Duero, en la calle de Solana, cuenta con composición en azulejos de colores vivos y azules y blancos típicos de los primitivos artesanos del barrio, los mismos que decoran luminarias del camino hasta la calle del Cabildo donde un gran mosaico que declara a Zamora "ciudad analógica de la humanidad". Solo queda pedir que los vándalos dejen de robar azulejos y mosaico. La concejala de Cultura, acompañada de el también edil de IU y responsable de Obras y Movilidad, Pablo Novo, reprochaban la conducta de quienes han arrancado literalmente esos mosaicos o se han dedicado a romper otros para pedir respecto hacia el trabajo de sus creadores y al entorno urbano generado para deleite de zamoranos y zamoranas.