Magia en Balborraz: la peluquería que se convierte en un escaparate navideño
La propietaria, conocida por su creatividad, ha hecho de su decoración una atracción para vecinos y turistas
Vanessa Remesal
Un año más, las calles de la capital ya están iluminadas con la decoración navideña, el olor a castañas asadas se extiende por el centro de la ciudad y los zamoranos y zamoranas disfrutan de la llegada de la Navidad.
Balborraz es una de las calles más emblemáticas de Zamora y, posiblemente, la más fotografiada de todas. Todavía conserva el encanto medieval de la ciudad, flanqueada por antiguos edificios de piedra y balcones de hierro forjado.
Decoración navideña en los comercios de proximidad
Muchos de los pequeños negocios, comercios de cercanía y establecimientos de la capital también han querido aportar su granito de arena para que Zamora luzca más bonita si cabe esta Navidad.
El mítico salón de peluquería Balborraz.3, regentado por Sonia, es un año más el mayor atractivo de decoración navideña de la céntrica calle zamorana.
Un gran lazo rojo adorna la puerta principal, dando la bienvenida a todos los que quieran entrar en el comercio. Además, tres abetos acompañan un arreglo floral colocado sobre el toldo, con hortensias lilas y bolas navideñas en tonos dorados.
La propietaria, como cada año, ha agradecido los comentarios positivos a esta iniciativa y ha animado a otros comerciantes a engalanar sus escaparates esta Navidad.
