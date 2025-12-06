Magia en Balborraz: la peluquería que se convierte en un escaparate navideño

Un año más, las calles de la capital ya están iluminadas con la decoración navideña, el olor a castañas asadas se extiende por el centro de la ciudad y los zamoranos y zamoranas disfrutan de la llegada de la Navidad.

Balborraz es una de las calles más emblemáticas de Zamora y, posiblemente, la más fotografiada de todas. Todavía conserva el encanto medieval de la ciudad, flanqueada por antiguos edificios de piedra y balcones de hierro forjado.

Los adornos navideños, preparados en la pintoresca calle Balborraz / J. N.

Decoración navideña en los comercios de proximidad

Muchos de los pequeños negocios, comercios de cercanía y establecimientos de la capital también han querido aportar su granito de arena para que Zamora luzca más bonita si cabe esta Navidad.

El mítico salón de peluquería Balborraz.3, regentado por Sonia, es un año más el mayor atractivo de decoración navideña de la céntrica calle zamorana.

Un gran lazo rojo adorna la puerta principal, dando la bienvenida a todos los que quieran entrar en el comercio. Además, tres abetos acompañan un arreglo floral colocado sobre el toldo, con hortensias lilas y bolas navideñas en tonos dorados.

Decoración navideña de Balborraz.3 / CEDIDA

La propietaria, como cada año, ha agradecido los comentarios positivos a esta iniciativa y ha animado a otros comerciantes a engalanar sus escaparates esta Navidad.