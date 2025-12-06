Luis Antonio Pedraza lleva la gaita de caña a la catedral de La Plata, el templo más grande de Argentina.

El músico Luis Antonio Pedraza vivió ayer uno de esos momentos que marcan una carrera. El intérprete ofreció una actuación con gaita de caña en la catedral de La Plata, considerado el templo más grande de Argentina y el segundo de mayor tamaño de toda América.

Pedraza describió la experiencia como “un auténtico privilegio” al poder llevar la particular sonoridad de este instrumento tradicional a un espacio “tan majestuoso”. La acústica del templo y la singularidad de la gaita de caña se unieron para crear, según el propio músico, “un momento para recordar”.

La actuación se enmarca en la actividad artística que el intérprete desarrolla fuera de España, llevando la música tradicional a escenarios de relevancia internacional y acercando estos sonidos a nuevos públicos.

¿Quién es Luis Antonio Pedraza?

Nacido en 1983 y afincado en Zamora desde niño, Pedraza está especializado en la flauta de tres agujeros y el tamboril, además de otras gaitas y percusiones del noroeste peninsular. Licenciado en Historia y Ciencias de la Música y diplomado en Educación Musical y Educación Especial, compagina su trabajo como profesor de música con una intensa actividad concertística y pedagógica centrada en la recuperación y difusión del folklore de Zamora, León y Castilla y León.

A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos como En Clave Folk, Músicas da Raya, Rebambalancha, De Mano en Mano o Fierro, y ha colaborado con formaciones y artistas destacados del panorama folk. En su discografía figuran trabajos como “Ayer me dijiste que hoy”, “Rebambalancha”, “De mano en mano”, “Fierro”, “Folk Elements” u “Ofretorio”.

La reciente interpretación en la catedral de La Plata se suma así a una larga lista de escenarios significativos dentro y fuera de España, consolidando a Luis Antonio Pedraza como uno de los referentes actuales de la música tradicional castellano-leonesa en el ámbito internacional.