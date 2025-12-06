La Junta de Castilla y León pide un plan "rápido y claro" que asegure la energía a la industria

La consejera de Industria, Leticia García, considera que la planificación del transporte de energía eléctrica establecida por el Gobierno "adolece de falta de agilidad y concreción" y tal y como está ahora, "ocasiona problemas de potencia para la instalación o ampliación de empresas en Zamora y toda la comunidad". Por eso, dice, la Junta ha presentado alegaciones.

La planificación de las infraestructuras energéticas es competencia del Estado, pero la Junta considera que el desarrollo previsto para Zamora y Castilla y León no es suficiente.

La consejera habla de la existencia de problemas en dos ámbitos: "Uno, en la propia generación de energía. Las empresas ya tienen dificultades cuando quieren generar, incluso los autoconsumos de las personas privadas o empresas". Por otro lado, "hay problemas en la propia demanda de energía, que es lo más preocupante, porque tenemos muchas industrias que son grandes consumidores de energía, que tienen dificultades porque no hay potencia suficiente y no pueden tener la energía que necesitan". El cálculo del impacto negativo de estas circunstancia es que Castilla y León sufre "una pérdida de crecimiento industrial de 15.000 millones de euros. Es decir, empresas o industrias que no pueden implantarse o crecer por falta de suministro, porque la potencia es insuficiente".

La Junta ha hecho mucha presión para que el Gobierno mejore la red eléctrica en Zamora, asegura la consejera

La Junta "ha hecho mucha presión" en este asunto y está elaborando alegaciones, ya que está abierto el periodo para ello, "y estamos animando también a las empresas, a los particulares. También hay problemas incluso en algunas urbanizaciones. O sea, que es algo generalizado".

El tronco central de las alegaciones se refiere "a la red de transporte, que es el que está impidiendo el suministro". La Junta entiende que el plan "es muy largo. Está previsto hasta 2030 y, sinceramente, conociendo cómo trabaja este Gobierno, nos tememos muy mucho que hasta 2030 no veamos nada. Además hay una falta de definición, muchas generalidades y no quedan claras las potencias disponibles".

En concreto, en Zamora: "Aunque es verdad que se habla de ese refuerzo o de la ampliación de las líneas o las subestaciones como la de Tábara, que se construyó para suministrar al AVE, pero también prevé que haya una mayor capacidad energética. Pero tanto en Tábara, como en Benavente o Ricobayo, tampoco queda claro qué potencia hay disponible, en qué tensión, en qué plazo... no deja nada claro esta planificación".

Además hay que prestar atención a las redes de distribución. "Como el Gobierno no está trabajando adecuadamente con las distribuidoras, nos puede plantear también un problema: que se vayan a otros territorios y quede discriminada Castilla y León", detalla Leticia García que asegura, no obstante, que instalaciones como el polígono de Monfarracinos sí tienen el suministro eléctrico garantizado.