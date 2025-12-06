Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos

La industria agroalimentaria Freigel, ubicada entre los términos municipales de Roales del Pan y Vacabado, en el alfoz de Zamora, se convertirá en la mayor fábrica de las 16 que tiene repartidas por siete países la multinacional neerlandesa del sector, Goodlife Foods, que desde hace algo más de un año es la propietaria del grupo Audens al que pertenece Freigel.

Los planes del grupo alimentario de Países Bajos, que cuenta con 16 plantas en siete países, entre ellos Bélgica, Dinamarca, España o Portugal, pasan por convertir la factoría zamorana en la mayor de todas las del grupo a nivel mundial, con una producción que "se duplicará con creces" para superar las 40.000 toneladas anuales de alimentos precocinados congelados.

El plan de crecimiento de la fábrica de Roales del Pan, que cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León, se materializará de aquí al año 2030, con una inversión prevista que rebasará los 30 millones de euros y que inicialmente se ha barajado incluso que pueda alcanzar los 36,8 millones de euros, según la previsión económica facilitada por la empresa a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

La mayor parte de esa inyección económica se pretende aplicar de aquí a finales de 2026, ya que en poco más de un año se invertirán veinte millones de euros para crear dos nuevas líneas de producción "altamente profesionales" en la fábrica zamorana de Freigel Foodsolutions, según los planes desvelados por el CEO y director general del grupo Goodlife Foods, Dirk Van de Walle, que se desplazó ayer a Zamora para anunciar la inversión millonaria en las instalaciones de Roales del Pan.

Explicó que la empresa está en continua expansión y desarrollo de nuevos proyectos y en ese plan de crecimiento las factorías españolas, ubicadas en Zamora y en Cataluña, acaparan el 40% de las inversiones previstas por el grupo, con especial atención a la industria de transformación alimentaria de Roales del Pan, que será "una de las fábricas clave". De hecho, el grupo neerlandés pretende convertirla en "un centro de excelencia operativo" para todo el grupo internacional y que sea "la fábrica más grande del mundo" del grupo.

El CEO de Goodlife Foods, Dirk Van de Walle (tercero izquierda), junto a Leticia García, al inicio de la visita. | VÍCTOR GARRIDO

Por su parte, la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, presente en la visita del CEO de Goodlife Foods a las instalaciones, subrayó el importante impacto que la ampliación de las instalaciones tendrá en el empleo en la provincia. La repercusión en la economía provincial será también muy importante porque para los nuevos productos precocinados y congelados que se elaborarán en Freigel se recurrirá a 900 proveedores de la provincia de Zamora y un millar del resto de provincias de Castilla y León, según destacó la consejera zamorana.

Actualmente, en Freigel trabajan cerca de 290 personas y está previsto que con las nuevas líneas de producción se creen otros 432 empleos, de los que 132 serán puestos de trabajo directos y otros 300 se generarán de forma indirecta. La emblemática factoría zamorana de precocinados y congelados se creó hace medio siglo y se popularizó en toda España con la marca Frinca, elaborando inicialmente pescado y empanadillas. Actualmente, elabora también desde nuggets de pollo hasta precocinados de queso, vegetales, cefalópodos.

Un proyecto industrial prioritario para Castilla y León

Leticia García avanzó que en los próximos días el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León declarará la ampliación de las instalaciones de Freigel como proyecto industrial prioritario. Esa declaración, según explicó, conlleva no solo el "respaldo institucional" del Gobierno autonómico, sino también ventajas en cuanto a reducción de plazos a la mitad de las autorizaciones que dependan de la Junta, al declararse de urgencia la tramitación.

También la Junta de Castilla y León se encargará de coordinar a distintas administraciones en el apoyo que requiera el proyecto industrial en cuanto a redes eléctricas o de gas, entre otras. Además, esa declaración permitirá que la empresa acceda a ayudas directas en el futuro para acometer la inversión prevista.

Primeras ayudas de los planes de La Raya y Tierra de Campos

La consejera de Industria, Comercio y Empleo se refirió a los distintos programas territoriales de la Junta en la provincia y de forma específica a los de Tierra de Campos y de "La Raya".

Sobre el primero de ellos, especificó que en Zamora ya se han abonado ayudas a cinco solicitantes con proyectos de emprendimiento y hay dos proyectos innovadores ya autorizados. Además, próximamente Somacyl ejecutará el proyecto cicloturístico de la zona. Por lo que respecta al plan de la zona fronteriza de las provincias de Zamora y Salamanca con Portugal, Leticia García explicó que ya se han pagado tres ayudas al emprendimiento.

En ambos planes siguen abiertos los plazos para solicitar ayudas al emprendimiento.