Corte al tráfico y desvíos alternativos por las obras de humanización en una de las arterias de la ciudad de Zamora

Las obras de humanización de las travesías de la ciudad de Zamora están a punto de concluir y con ellas se pondrán fin a las molestias que han generado para el tráfico mientras se ejecutaban los trabajos.

De las tres actuaciones, la llevada a cabo en la avenida de Requejo está concluida en su totalidad, mientras que la de Cardenal Cisneros está únicamente a falta de la reparación de un socavón y trabajos menores.

Así las cosas, la que más se ha demorado es la que afecta al tramo comprendido entre la calle Puebla de Sanabria, la cuesta de la Morana y la avenida de Galicia. En esa actuación se estaba a la espera de llevar a cabo trabajos de fresado y asfaltado que deben acometerse antes de final del año para cumplir los plazos.

Esquema de los desvíos del tráfico a partir del martes en la avenida de Galicia. / Cedida

Algunas de esas labores comenzarán a ejecutarse a partir del próximo martes. En concreto, la Unidad de Carreteras del Estado de Zamora ha informado este sábado de que los trabajos en las obras de humanización de travesías van a afectar a partir del martes al tramo de la avenida de Galicia, una de las arterias de la ciudad, al comunicar con el barrio de San José Obrero y ser una vía de salida del casco urbano en dirección norte.

En concreto, los trabajos provocarán el corte al tráfico de la avenida de Galicia entre la rotonda de la confluencia con la cuesta del Bolón y la de Cardenal Cisneros. Se establecerán desvíos alternativos que, en sentido salida de Zamora, se realizarán a través de la calle Andavías y la carretera de la Hiniesta, mientras que en sentido entrada, el desvío del tráfico se efectuará también por la carretera de la Hiniesta.

Las obras de asfaltado y pavimentación que obligan a estos desvíos se inician el martes día 9 de diciembre, después del actual puente festivo, según la información facilitada a través de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, en la que no se precisa el tiempo que está previsto que se mantengan los desvíos antes de la conclusión de los trabajos.