Comida preparada del supermercado en Zamora: ¿Se están quedando obsoletas las cocinas de casa?

El mercado de platos preparados está en pleno auge. Cada vez más supermercados apuestan por la comodidad de ofrecer comidas calientes listas para consumir. El director de Mercadona incluso ha insinuado que la cocina doméstica podría desaparecer, algo que para muchos sería casi una catástrofe.

La nueva gastronomía está justo al lado de las cajas registradoras. Detrás de vitrinas de cristal y en los estantes refrigerados, se encuentran los platos preparados: desde paella, tortilla de patatas, croquetas de jamón o sopa de lentejas, hasta ensaladas, hamburguesas, pollo teriyaki y sushi. Clásicos españoles y tendencias internacionales, seleccionados por los expertos de Mercadona. Aunque la cadena valenciana no inventó esta tendencia, sí es una de las grandes pioneras en España. Su filosofía: “¿Por qué cocinar si Mercadona puede hacerlo por ti?”

Juan Roig, fundador de la compañía, lo dejó claro en la última junta de accionistas: “A mediados del siglo XXI, las cocinas desaparecerán de los hogares privados”. Según él, la oferta de platos listos para comer reemplazará a la cocina tradicional. En este contexto, los 40 platos de Mercadona se convierten en el nuevo estándar de la gastronomía española. Para hacerlo realidad, Mercadona invierte fuerte.

Competencia para los menús del día

Comer fuera sigue siendo habitual en España, donde los bares y restaurantes ofrecen el tradicional “menú del día”: dos platos, postre y bebida. Según “Hostelería de España”, cuesta de media 14,20 euros, frente a 12,80 hace tres años.

En Mercadona, un plato caliente cuesta desde cuatro euros. Además, muchas tiendas ofrecen microondas y mesas para comer allí mismo, lo que atrae a familias, trabajadores y grupos de jóvenes. La experiencia de “comer en el supermercado” se ha vuelto cotidiana.

Desde 2018, Mercadona ha ampliado su oferta de platos preparados. Los proveedores entregan los alimentos casi listos y empleados formados terminan la preparación en el supermercado. Esto forma parte de la jornada laboral, pero nadie se dedica exclusivamente a ello.

Según datos del Ministerio de Agricultura, el consumo de platos preparados creció un 5,8 % en los primeros siete meses de este año. Esto incluye platos refrigerados o congelados, presentes en los supermercados desde hace décadas.