La alerta desde Zamora sobre los que "torpedean" la Constitución Española a los 47 años de su aprobación
Nuevas Generaciones reparte textos de la Carta Magna en la calle Santa Clara
El presidente del PP de Zamora y senador José María Barrios ha alertado en la celebración del Día de la Constitución Española de quienes quieren "torpedearla". Ha recordado que fue aprobada por casi el 90% de los españoles y que en el Congreso de los Diputados únicamente tuvo seis votos en contra.
Por ello, se trata de "uno de los textos más consensuados de España, y tenemos que defenderlo todos los días para que los más jóvenes sigan disfrutando de una España en libertad e igualdad, que es la que nos garantiza la Constitución", ha declarado a los medios de comunicación en el reparto de ejemplares de la Carta Magna en la calle Santa Clara.
A su juicio, es necesario defender la Constitución porque "hay gente que quiere cambiarla, que quiere torpedearla y, efectivamente, se puede modificar, ya se ha modificado tres veces, no tenemos ningún problema por ello, pero lo que no podemos es torpedearla y hablar de un régimen que no existió", ha comentado.
Por su parte, la vicepresidencia autonómica y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha afirmado que el espíritu de la Transición española en el que personas de diferentes ideologías se sentaron a hablar y dialogar para pensar en el futuro de España sigue hoy en día "más vivo, pero solamente el Partido Popular lo defiende". A su juicio, otros partidos buscan el enfrentamiento "de manera permanente", la confrontación y "el ruido, separar a los españoles".
A su juicio, participar este sábado en un acto de reparto de ejemplares de la Constitución Española como ha hecho en Zamora en un expositor de la organización juvenil del PP Nuevas Generaciones es "una alegría" y "quizá más importante que nunca", ya que ese reparto hace llegar a todas las personas los valores de la Constitución.
Mensaje de unidad
El secretario general de Nuevas Generaciones de Zamora, Tomás Gestoso, ha reivindicado el mensaje de unión y de unidad de la Carta Magna, frente a los partidos que intentan crear confrontación y dividir.
"Los jóvenes que ya hemos nacido en democracia estamos cansados de que el Gobierno utilice los mismos debates de siempre, de que hable de asuntos del pasado como si formasen parte del presente, en vez de centrarse en temas que sí nos afectan de verdad, como la vivienda", ha reflexionado Tomás Gestoso, que ha asegurado que siente "rabia e impotencia" al ver cómo se intenta vulnerar un principio básico de la Constitución, como la separación de poderes, que "garantiza que todos tengamos los mismos derechos y juguemos bajo las mismas reglas de juego".
