Zamoranos y salmantinos, los que más usan en "pasaporte de vuelta"

Salmantinos y zamoranos han sido, por este orden, los ciudadanos de Castilla y León que mejor han aprovechado el pasaporte de vuelta que puso en marcha la Consejería de Presidencia y que ha posibilitado el retorno de 290 residentes en el exterior. Supone un aumento del 38% con respecto al año anterior.

El Boletín Oficial de Castilla y León de este viernes recoge la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se conceden las ayudas del programa Pasaporte de Vuelta, para facilitar el retorno a Castilla y León de aquellos ciudadanos originarios de la comunidad que viven en otras comunidades autónomas o en el extranjero.

En total, se ha destinado a la financiación de estas ayudas la cifra de 988.600 euros, prácticamente el 100 % del presupuesto comprometido tras la necesaria ampliación de crédito, de tal forma que todos los solicitantes que han acreditado cumplir los requisitos de la convocatoria han resultado beneficiarios.

Se han adjudicado 290 ayudas individuales, un 38 % más que el año pasado, con un incremento del 33 % en el presupuesto ejecutado respecto a 2024. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que "el programa pasaporte de vuelta demuestra que Castilla y León es una tierra de oportunidades. Cada una de las 290 personas que regresan representa una historia que recuperamos y un proyecto de vida que vuelve a echar raíces aquí. Estos resultados confirman que nuestras políticas de retorno funcionan y que estamos construyendo una comunidad atractiva para quienes un día tuvieron que marcharse, pero nunca dejaron de sentir esta tierra como su hogar".

Entre 2.500 y 4.800 euros

El importe de las ayudas individuales concedidas oscila entre los 2.500 y los 4.800 euros, en función de varios parámetros: la convocatoria favorece que el lugar del retorno se encuentre dentro del medio rural, que el beneficiario sea menor de 35 años, o que tenga hijos o personas a su cargo. El objetivo es, en palabras de González Gago, “contribuir a dinamizar las zonas más despobladas de Castilla y León, favoreciendo la aparición de nueva actividad económica y el establecimiento de nuevas familias jóvenes, con las consecuencias positivas que ello tiene para el rejuvenecimiento del medio rural, así como para el incremento de la población y de la natalidad en las zonas que más lo necesitan”.

En consecuencia con este propósito, 148 de las personas beneficiarias, es decir, un 51 %, han resultado ser menores de 35 años. Por otro lado, 177 personas, un 61 %, son mujeres. Además, 118 personas, un 41 %, han retornado a un municipio del medio rural de Castilla y León. Cruzando estos datos, se obtiene que 76 de los beneficiarios son personas menores de 35 años que han regresado al medio rural, 48 de las cuales son mujeres.

Por provincias, 73 de los beneficiarios han retornado a Salamanca, 58 a Zamora, 47 a León, 38 a Valladolid, 22 a Burgos, 19 a Palencia, 17 a Segovia, 11 a Soria, y 5 a Ávila.

De los 290 beneficiarios, 237 han regresado desde otras comunidades autónomas, y 53 lo han hecho desde otros países.

En cuanto a los lugares de procedencia, entre los 237 beneficiarios que han vuelto desde otras comunidades autónomas, se encuentran 77 retornados desde la Comunidad de Madrid, seguida por Cataluña (22), Andalucía y Comunidad Valenciana (17 cada una).

Por otro lado, entre aquellos 53 ciudadanos castellanos y leoneses que retornan desde otros países, la mayor parte lo ha hecho desde países europeos, principalmente desde Reino Unido (11), Francia (7), Alemania (5), Irlanda y Canadá (4 cada uno).