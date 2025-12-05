Zamora, ¿sede de un nuevo festival de música este invierno?

Un nuevo perfil de Instagram ha llamado la atención a los usuarios zamoranos y zamoranas en los últimos días. Una joven emprendedora ha iniciado un proyecto ambicioso y emocionante para la ciudad, crear desde cero un festival llamado Za!Fest.

Laura Bresme es el nombre de esta joven zamorana que pretende hacer realidad el sueño de crear una experiencia única en Zamora.

En su perfil de Instagram está compartiendo, a modo de diario, todos los pasos a seguir para iniciar esta gran aventura.

La idea principal del proyecto es conseguir que "Zamora sea el lugar donde todo ocurra porque Zamora está lista", ha explicado en las redes sociales.

El único detalle que ha desvelado es la fecha provisional del evento, que será el 7 de febrero de 2026 en Ifeza.

Todavía no ha desvelado más detalles sobre el proyecto porque está en fase de organización, pero este anuncio ha captado rápidamente el interés de los usuarios, consiguiendo en apenas unos días casi 1000 seguidores.

Habrá que estar atentos a sus publicaciones para ir conociendo poco a poco el inicio de este gran reto.