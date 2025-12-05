Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora, ¿sede de un nuevo festival de música este invierno?

Una joven zamorana es la creadora de este proyecto

Za!Fest

Za!Fest

Vanessa Remesal

Un nuevo perfil de Instagram ha llamado la atención a los usuarios zamoranos y zamoranas en los últimos días. Una joven emprendedora ha iniciado un proyecto ambicioso y emocionante para la ciudad, crear desde cero un festival llamado Za!Fest.

Laura Bresme es el nombre de esta joven zamorana que pretende hacer realidad el sueño de crear una experiencia única en Zamora.

En su perfil de Instagram está compartiendo, a modo de diario, todos los pasos a seguir para iniciar esta gran aventura.

La idea principal del proyecto es conseguir que "Zamora sea el lugar donde todo ocurra porque Zamora está lista", ha explicado en las redes sociales.

El único detalle que ha desvelado es la fecha provisional del evento, que será el 7 de febrero de 2026 en Ifeza.

Todavía no ha desvelado más detalles sobre el proyecto porque está en fase de organización, pero este anuncio ha captado rápidamente el interés de los usuarios, consiguiendo en apenas unos días casi 1000 seguidores.

Noticias relacionadas y más

Habrá que estar atentos a sus publicaciones para ir conociendo poco a poco el inicio de este gran reto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
  2. El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
  3. Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
  4. Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
  5. Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
  6. Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
  7. La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha
  8. Las monjas dominicas de este barrio de Zamora, un 'solete' dentro de la nueva Guía Repsol

Desarticulada una organización criminal cuando trataban de cruzar a Francia tras varios robos de cobre en Zamora

Desarticulada una organización criminal cuando trataban de cruzar a Francia tras varios robos de cobre en Zamora

¿Qué ha pasado con la alfombra roja de la calle San Torcuato?

¿Qué ha pasado con la alfombra roja de la calle San Torcuato?

Más bandas internacionales en la nueva edición del Z! Live de Zamora...Estados Unidos, Alemania, Brasil, Suiza o Austria

Más bandas internacionales en la nueva edición del Z! Live de Zamora...Estados Unidos, Alemania, Brasil, Suiza o Austria

Rércod de solidaridad: los clientes de Mercadona superan todas las expectativas de los Bancos de Alimentos

Rércod de solidaridad: los clientes de Mercadona superan todas las expectativas de los Bancos de Alimentos

Zamora, ¿sede de un nuevo festival de música este invierno?

Zamora, ¿sede de un nuevo festival de música este invierno?

Zamoranos y salmantinos, los que más usan en "pasaporte de vuelta"

Zamoranos y salmantinos, los que más usan en "pasaporte de vuelta"

El Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora impulsa una nueva edición de "Regala Esperanza"

El Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora impulsa una nueva edición de "Regala Esperanza"

Óscar Puente promete "una solución" para el tren de primera hora de Sanabria para su conexión con Zamora

Óscar Puente promete "una solución" para el tren de primera hora de Sanabria para su conexión con Zamora
Tracking Pixel Contents