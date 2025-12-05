Zambomba 2025 en Zamora: villancicos flamencos con aire de Huelva

La edición de 2025 de la Zambomba de villancicos flamencos de Zamora se celebrará el 19 de diciembre a las 20.00 horas en el Seminario, organizada como siempre por la Peña Flamenca "Amigos del cante" de Zamora y en esta edición, con aires de Huelva.

La Zambomba, que lleva una veintena de ediciones, se había centrado casi siempre en Jerez, como lugar de procedencia de los artistas, aunque en la pasada edición fueron de Sevilla y en esta se ha optado por Huelva, explicó Félix Rodríguez, de la Peña Flamenca.

Será el propio Félix Rodríguez el encargado de presentar la Zambomba, cuya dirección artística corre a cargo de Regina. Ella actuará también, junto con Lola Pérez y Marta López, en el cante, palmas, jaleos y patadita, arropadas por Javier Flores al toque y Miguel Santilario a la percusión.

Regina, explicó Rodríguez, "una excelente cantaora, que ha hecho el Festival de Zamora, el de Morales del Vino y también la trajimos a la peña". Regina García Manzano, cantaora de flamenco, más conocida en la historia del arte del cante flamenco con su propio nombre artístico de Regina, nació en Heidelberg (Alemania), pero se crió en Huelva, donde reside desde los seis años. Es una artista consolidada con una larga trayectoria en este mundo flamenco.

La presentación de la Zambomba tuvo lugar en la sede de Caja Rural de Zamora, con asistencia de Laura Huertos, el propio Félix Rodríguez y Eduardo Abril, encargados de informar sobre el precio de las entradas, a 15 euros, que se pueden adquirir en Carlin, Eurocris y en la misma taquilla el día del espectáculo.