Recuerdo de la visita "inolvidable" de Alfonso Ussía al Club La Opinión-El Correo de Zamora en 2007
Ussía, clave del columnismo español, ha fallecido hoy a los 77 años
F. E.
El escritor y periodista Alfonso Ussía ha fallecido en Ruiloba (Cantabria) a los 77 años de edad, a causa de complicaciones relacionadas con los cánceres de pulmón e hígado que padecía. Uno de los columnistas más célebres de la prensa española, Ussía era una voz fundamental del hemisferio conservador, colaborador histórico de cabeceras como ABC o La Razón, de cadenas de radio como la COPE y Onda Cero y también de diferentes canales de televisión.
El escritor madrileño visitó Zamora en el año 2007 para presentar su libro "Resentidos, torpes y traidores" en el Club La Opinión-El Correo de Zamora, acompañado de Jesús Fonseca Escartín, director de La Razón en Castilla y León, y Carmen Ferreras. El salón de actos de Caja Duero se llenó para escuchar al irónico columnista, que no rehuyó ninguno de los temas políticos que estaban sobre la mesa, aprovechando la publicación de sus artículos más recientes.
En una entrevista concedida a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, se mostró especialmente duro con el Gobierno, liderado en 2007 por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al que calificó de “malo” y de “muy bajo nivel intelectual”. También dedicó varios minutos a hablar de los nacionalismos, la idealización de la II República la "tropa esa de los amigos hispanoamericanos del presidente, que han optado por el totalitarismo".
Pero Ussía quiso detenerse para hablar del "resentimiento" de la clase política: "Yo creí que el esfuerzo hecho por los españoles para superar el franquismo, en aquella época de la Transición, constituiría un punto y aparte. Un final. Y ahora tenemos un Gobierno que nos ha devuelto, anímicamente, al tiempo de la Guerra Civil, que ha vuelto a referirse a aquel espanto que estaba superado". Así, "los ánimos se han encendido", afirmaba.
Y también se refirió a la última generación de los poetas golfos y bohemios de la posguerra en un Madrid "roto y dividido": "En la poesía nocherniega, donde no había vencedores ni vencidos entre quienes se habían quedado, pues todos se hallaban en una misma situación, y donde el talento y el ingenio forman, quizá, la última generación", dijo refiriéndose a Camilo José Cela, Agustín de Foxá, Manuel Alcántara, un jovencísimo Jaime Campmany y Juan Pérez Creus.
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
- La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha
- Las monjas dominicas de este barrio de Zamora, un 'solete' dentro de la nueva Guía Repsol