Recuerdo de la visita "inolvidable" de Alfonso Ussía al Club La Opinión-El Correo de Zamora en 2007

El escritor y periodista Alfonso Ussía ha fallecido en Ruiloba (Cantabria) a los 77 años de edad, a causa de complicaciones relacionadas con los cánceres de pulmón e hígado que padecía. Uno de los columnistas más célebres de la prensa española, Ussía era una voz fundamental del hemisferio conservador, colaborador histórico de cabeceras como ABC o La Razón, de cadenas de radio como la COPE y Onda Cero y también de diferentes canales de televisión.

El escritor madrileño visitó Zamora en el año 2007 para presentar su libro "Resentidos, torpes y traidores" en el Club La Opinión-El Correo de Zamora, acompañado de Jesús Fonseca Escartín, director de La Razón en Castilla y León, y Carmen Ferreras. El salón de actos de Caja Duero se llenó para escuchar al irónico columnista, que no rehuyó ninguno de los temas políticos que estaban sobre la mesa, aprovechando la publicación de sus artículos más recientes.

Alfonso Ussía. / EMILIO FRAILE

En una entrevista concedida a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, se mostró especialmente duro con el Gobierno, liderado en 2007 por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al que calificó de “malo” y de “muy bajo nivel intelectual”. También dedicó varios minutos a hablar de los nacionalismos, la idealización de la II República la "tropa esa de los amigos hispanoamericanos del presidente, que han optado por el totalitarismo".

Pero Ussía quiso detenerse para hablar del "resentimiento" de la clase política: "Yo creí que el esfuerzo hecho por los españoles para superar el franquismo, en aquella época de la Transición, constituiría un punto y aparte. Un final. Y ahora tenemos un Gobierno que nos ha devuelto, anímicamente, al tiempo de la Guerra Civil, que ha vuelto a referirse a aquel espanto que estaba superado". Así, "los ánimos se han encendido", afirmaba.

Y también se refirió a la última generación de los poetas golfos y bohemios de la posguerra en un Madrid "roto y dividido": "En la poesía nocherniega, donde no había vencedores ni vencidos entre quienes se habían quedado, pues todos se hallaban en una misma situación, y donde el talento y el ingenio forman, quizá, la última generación", dijo refiriéndose a Camilo José Cela, Agustín de Foxá, Manuel Alcántara, un jovencísimo Jaime Campmany y Juan Pérez Creus.