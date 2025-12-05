¿Qué ha pasado con la alfombra roja de la calle San Torcuato?
Los transeúntes se han sorprendido esta mañana ante la desaparición del elemento tan solo unos días después de su instalación
¿Dónde está la gran alfombra roja que adornaba la calle San Torcuato de Zamora? Esta es la pregunta que se hacían muchos transeúntes esta mañana al darse cuenta de que el elemento que se estrenaba hace menos de una semana había desaparecido.
La alfombra respondía a la idea de los propios establecimientos en colaboración con la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora y la asociación de comerciantes Azeco para expresar el trato exclusivo y preferente que se ofrece al cliente en los comercios de proximidad.
Ante la sorpresa de su desaparición, el concejal David Gago, ha explicado que no ha sido fortuita, sino que desde el Ayuntamiento se ha decidido quitarla ¿El motivo? El paso de un vehículo que la habría doblado.
"No lo tenemos claro porque tampoco nos vamos a poner a hacer una investigación exhaustiva, pero, probablemente, alguno de los vehículos que habíamos dicho que no pasara, ha pasado y la ha doblado. Entonces, para evitar caídas, mandamos a irla a pegar", detalla Gago.
Decisión que no pudo materializarse porque para pegarla se requiere un adhesivo de doble cara, que con el suelo mojado, porque había llovido, "no pegaba y se despegaba".
Por ello, se ha optado por "recogerla, esperar a que el suelo se seque y volver a ponerla entera", añade.
Suceso ante el que el edil ha lanzado una advertencia. "Lo vuelvo a recordar, no porque sea Navidad, es que el tramo comprendido entre la calle de Riego y la calle Sotelo es un tramo peatonal, es un tramo de no acceso a vehículos. Por lo tanto, el que acceda será multado si es localizado por la Policía Municipal".
Asimismo, ha lamentado el suceso. "Me parece todavía peor cuando haces una instalación para mejorar el comercio en colaboración con todo el comercio y alguien decide acceder, evidentemente, en cuanto alguna rueda ha entrado en contacto con la moqueta, con el césped, en este caso artificial, pues lo ha roto. Es la razón, pero se volverá a instalar", ha concluido.
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
- La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha
- Las monjas dominicas de este barrio de Zamora, un 'solete' dentro de la nueva Guía Repsol