¿Qué ha pasado con la alfombra roja de la calle San Torcuato?

¿Dónde está la gran alfombra roja que adornaba la calle San Torcuato de Zamora? Esta es la pregunta que se hacían muchos transeúntes esta mañana al darse cuenta de que el elemento que se estrenaba hace menos de una semana había desaparecido.

La alfombra respondía a la idea de los propios establecimientos en colaboración con la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora y la asociación de comerciantes Azeco para expresar el trato exclusivo y preferente que se ofrece al cliente en los comercios de proximidad.

La calle San Torcuato sin la alfombra, esta misma mañana. / L.O.Z.

Ante la sorpresa de su desaparición, el concejal David Gago, ha explicado que no ha sido fortuita, sino que desde el Ayuntamiento se ha decidido quitarla ¿El motivo? El paso de un vehículo que la habría doblado.

"No lo tenemos claro porque tampoco nos vamos a poner a hacer una investigación exhaustiva, pero, probablemente, alguno de los vehículos que habíamos dicho que no pasara, ha pasado y la ha doblado. Entonces, para evitar caídas, mandamos a irla a pegar", detalla Gago.

Decisión que no pudo materializarse porque para pegarla se requiere un adhesivo de doble cara, que con el suelo mojado, porque había llovido, "no pegaba y se despegaba".

Por ello, se ha optado por "recogerla, esperar a que el suelo se seque y volver a ponerla entera", añade.

Suceso ante el que el edil ha lanzado una advertencia. "Lo vuelvo a recordar, no porque sea Navidad, es que el tramo comprendido entre la calle de Riego y la calle Sotelo es un tramo peatonal, es un tramo de no acceso a vehículos. Por lo tanto, el que acceda será multado si es localizado por la Policía Municipal".

Asimismo, ha lamentado el suceso. "Me parece todavía peor cuando haces una instalación para mejorar el comercio en colaboración con todo el comercio y alguien decide acceder, evidentemente, en cuanto alguna rueda ha entrado en contacto con la moqueta, con el césped, en este caso artificial, pues lo ha roto. Es la razón, pero se volverá a instalar", ha concluido.