Óscar Puente promete "una solución" para el tren de primera hora de Sanabria para su conexión con Zamora

"Estamos ahora pensando cómo recuperar esa primera frecuencia del día en la estación de alta velocidad de Sanabria, que reclaman sobre todo para conectar con Zamora, para la gente que tiene que hacer gestiones de ir al médico, etcétera. Y creo que en breve estaremos en condiciones de ofrecer una solución". Es lo que ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un programa de radio, en el transcurso de una extensa entrevista sobre la situación ferroviaria del país.

Lo sorprendente del asunto es que el anuncio vino al final de la respuesta a la pregunta que le hizo el periodista del espacio "Horaveintipico" de la Cadena Ser sobre la supresión de paradas en Sanabria, en la que refrendó la decisión de quitar el tren de primera hora: "Para mí quitar una frecuencia no es plato de gusto, pero quiero que se entienda qué se hace en términos de racionalidad y con el material que tenemos".

De hecho, el resto del parlamento del vallisoletano estuvo dedicado a justificar la decisión de eliminar esta parada. "Sanabria tenía ocho frecuencias de alta velocidad al día y ahora tiene seis, es decir, se han perdido dos. Nosotros tenemos que dar servicio a núcleos de población muy poblados, muy distantes entre sí, que es para lo que la alta velocidad está concebida y quitamos una frecuencia, no solo ahí, sino en A Gudiña, Medina del Campo y Segovia para hacer un tren más directo que solo parara en Zamora y que redujera los tiempos de desplazamiento tanto a Coruña como a Vigo. Por eso suprimimos una de las frecuencias de ida y otra de vuelta".

"Las cifras cantan, remachó el alto cargo, hablan por sí solas. Las cifras de viajeros susceptibles de subirse en este tren hoy es muy superior a cuando hacían las otras paradas y dan un mejor servicio. Nuestro propósito es competir con el avión y en el momento en el que tú consigues acercarte o rebajar las tres horas en distancias de este tipo el avión cede cuota de mercado al tren de manera espectacular. Madrid-Barcelona estamos hablando de un 85% tren, 15% avión, cuando antes el avión lo movía todo. Y en Galicia está pasando. Por ejemplo Santiago de Compostela Madrid está incrementando de forma exponencial la cuota de mercado del tren".

"Por eso, explicó Óscar Puente, tomamos esa decisión, y elegimos la frecuencia que menos gente movía, no fue un capricho. Pero desde que tomamos esa decisión y variamos los horarios el número de viajeros que sube y baja en el tren de Sanabria se ha incrementado un 30%, porque a pesar de lo que muchas veces se pueda creer en los territorios, una operadora como Renfe dispone de herramientas para saber cuáles son las mejores horas, cuál es su demanda potencial. Y en este momento con seis estamos moviendo un 30% más de viajeros que con ocho".

La Ruta de la Plata

La otra cara fue su referencia a la Ruta de la Plata, un tren que, por lo que explicó el ministro va a tener más que cruda su reapertura. La Vía de la Plata, señaló el periodista, la cerró el PSOE en 1985 y es una reivindicación de Castilla y León y Extremadura. La respuesta del ministro fue que: "La Vía de la Plata es una vía que se cierra en los 80 y hoy es una vía verde. Estamos con el estudio de viabilidad, pero de nuevo partimos de cero. No hay una plataforma siquiera. Hay que construir plataforma, superestructura, túneles, etcétera. El coste de los doscientos y pico kilómetros que habría entre Ponferrada y Plasencia, que son los tramos que habría que construir es un coste tremendo. Vamos a ver lo que dice el estudio de viabilidad, pero quiero trasladar realismo".

Puente explicó que "si tuviéramos un cajón sin fondo de recursos, ilimitado, podríamos abordar todos los proyectos que se nos plantean en el país. El problema es que no lo tenemos y hay que elegir, es decir, priorizar lo que se entiende que más se necesita. Estamos con la Y vasca, que consume una cantidad ingente de recursos".

Un tren entre Zamora y Salamanca

El periodista le planteó la posibilidad de reabrir el tramo Salamanca-Zamora, "que es todo recto, con un flujo continuo entre las ciudades de estudiantes, de gente. Sería tender una vía recta de manera que Salamanca quedaría también conectada a una estación de alta velocidad, que es Zamora, con la que podría haber muchos trasbordos y conexiones. Esa obra sería fácil y barata.

"Tendría que verlo, replica el ministro. Tendría que ver ese planteamiento. Cuando uno traza una línea en un mapa casi siempre le sale recta, luego hay que descender al terreno, ver cuántos túneles nos encontramos por el camino, si hay pendientes...No he valorado ese planteamiento".