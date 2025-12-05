Oportunidad en Zamora: casa para reformar de 520 m² en el centro histórico por 270.000 euros

El mercado inmobiliario en Zamora ofrece actualmente oportunidades únicas para quienes buscan propiedades con gran potencial en el centro histórico. Entre estas destaca una casa para reformar de 520 m² situada en la Rua de los Francos, en la zona de la Catedral. Su gran superficie y ubicación privilegiada la convierten en una inversión interesante tanto para familias que desean un hogar amplio como para inversores que buscan proyectos de rehabilitación en pleno casco urbano.

Casa en La Horta-Puerta Nueva (Zamora), Catedral por 270.000 euros

Esta propiedad requiere reforma, lo que permite al comprador adaptarla completamente a sus necesidades y gustos. Con 520 m², ofrece espacio suficiente para múltiples estancias, terrazas o incluso la posibilidad de dividirla en varios apartamentos.

La casa dispone de agua caliente individual y conserva una estructura que permite proyectos de diseño modernos sin perder el encanto de una vivienda histórica. Su antigüedad de más de 30 años y su situación céntrica facilitan el acceso a todos los servicios de la ciudad: comercios, colegios, restauración y zonas culturales.

Situada en la zona de la Catedral, en pleno centro de Zamora, la propiedad combina tranquilidad y accesibilidad. Este enclave histórico es ideal para disfrutar del patrimonio, la gastronomía local y la proximidad a calles peatonales y principales puntos de interés de la ciudad.

Con un precio de 270.000 €, esta casa representa una oportunidad excepcional para quienes buscan invertir en el corazón de Zamora. Su gran superficie y la posibilidad de reformarla al gusto del comprador permiten transformar esta vivienda en un hogar único o en un proyecto rentable dentro del mercado inmobiliario local.