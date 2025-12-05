Murales cerámicos en Olivares: al rescate de la esencia alfarera del barrio
El Ayuntamiento de Zamora ha inaugurado una ruta de mosaicos en Olivares, fruto de los talleres dirigidos por Víctor Hernández, que buscan recuperar la artesanía local y crear nuevas oportunidades
El Ayuntamiento de Zamora inaugura una nueva ruta de mosaicos en las calles de Olivares, conformada por las creaciones de las 137 personas que han participado en los talleres impulsados por Víctor Hernández, empeñado en transmitir los valores de esa artesanía y convertir el proyecto en una puerta para generar, incluso, iniciativas de negocio basadas en la esencia del trabajo de antiguos alfareros y ceramistas asentados en este barrio.
La presentación del recorrido de estos murales singulares trabajados en las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Olivares, donde se imparten los talleres con la colaboración de artistas como Woka que ha dejado obras alegóricas creadas con azulejos y la ténica trencadís de Antonio Gaudí. Ahí está el dragón rojo sobre la base con fondo negro de la torre de alta tensión situada a la entrada del barrio desde la ronda de la Feria o el mitológico "basilisco o rey de las serpientes", el gallo de vivos colores con cola de reptil que echa fuego por la boca al inicio de la calle de Trascastillo.
El objetivo no es otro que "recuperar lo que hacían algunos alfareros hace muchos años, ya perdido, y traerlo a este siglo XXI con diferentes formas e implicar a la ciudadanía" con a través de esos talleres, ha explicado la concejala de IU de Cultura, María Eugenia Cabezas.
En esas clases, a las que pueden acudir gentes de todas las edades y también familias completas, se realizan composiciones en pequeños azulejos en las que se "combinan colores y motivos decorativos típicos de la cerámica y alfarería de Olivares", agrega la concejala.
