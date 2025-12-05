Fiestas
Miranda do Douro invita a los zamoranos a una navidad lusa
"Tierra Natal" es la propuesta de la ciudad portuguesa, del 13 de diciembre al 7 de enero
Paseo en tren turístico, música en directo, actuaciones de "pauliteiros" y teatro son algunas de las propuestas que se incluyen dentro de la programación "Tierra Natal", organizada por la Cámara Municipal de Miranda do Douro para estas navidades.
Una programación muy completa que arranca el próximo sábado, 13 de diciembre, y que se alargará hasta el 7 de enero.
Un año más, uno de los reclamos de esta propuesta será la pista de hielo gratuita, pensando también en actividades para los más pequeños, atentos a la llegada de Papá Noel.
Para quienes quieran ir abriendo boca de las propuestas de Miranda do Douro, la ciudad acoge del 6 al 8 de diciembre un festival gastronómico con el huevo como protagonista, con la participación de varios restaurantes y degustaciones.
"De alguna manera, de nuevo, vuelven a demostrar que cuando diseñan sus actividades, o cuando son momentos especiales, siempre lo hacen pensando en nosotros, con sus vecinos zamoranos", agradeció José Luis González Prada, secretario de la Fundación Rei Afonso Henriques, sede en la que se presentó esta programación navideña.
Una invitación en toda regla para que los zamoranos se animen a cruzar la frontera y vivir el espíritu de estas fiestas desde un país amigo.
