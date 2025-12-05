Los médicos de Zamora defienden su derecho a la huelga y piden disculpas a los pacientes

Tomás Toranzo, secretario general del Sindicato Médico de Zamora, acompañado por Ana García, responsable de hospitales, Dulce Caballero, de Atención Primaria y José Lázaro miembro de la directiva, defendieron la necesidad de la huelga convocada para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, la próxima semana en defensa de sus derechos y pedir disculpas a los ciudadanos que puedan verse afectados por los paros.

Toranzo explicó que "esta huelga se celebra en un contexto complicado del Sistema Nacional de Salud, que ya está sobrecargado, que está sometido a unas tensiones, e incluso se pone en duda la propia viabilidad futura del sistema porque está fracasando por uno de los elementos fundamentales, que es la falta de profesionales, el abandono que está habiendo de la profesión y las circunstancias en que están los principales actores del sistema sanitario".

Un problema que afecta especialmente a provincias como Zamora "sobre todo en el entorno rural, con falta de profesionales, que están dejando muchos centros de salud sin asistencia a diario, no solo los días de huelga. Y en los hospitales tenemos una carencia de profesionales, que hace que las listas de espera sean desmesuradas. Con una distribución también de profesionales dentro de la comunidad bastante compleja, que hace que haya provincias con muchos profesionales, otros con carencia grave, y que hace que los ciudadanos no tengan la misma asistencia, dependiendo del lugar donde residen".

El dirigente sindical dijo que la profesión médica requiere una carrera de seis años, aprobar un examen MIR y hacer la formación especializada de entre tres y cinco años más. "Cuando quieres incorporarte al puesto de trabajo, pues tienes 27 o 28 años, cuando otros llevan ya trabajando muchos años".

Asamblea de médicos para informarse sobre la huelga, en el hospital Virgen de la Concha. / Cedida

Además, las condiciones de trabajo son precarias, con alta temporalidad. "Los estudios han demostrado que la asistencia a los pacientes por su mismo médico, sobre todo en el entorno de Atención Primaria, condiciona mucho la salud y el pronóstico de los enfermos. Es importante tener casi siempre el mismo médico de referencia. Para los especialistas del ámbito hospitalario, pasa igual que con los de Atención Primaria, y aquí en nuestra provincia, pues la rotación de profesionales es tremenda".

En ese contexto se plantea una huelga por los mismos motivos de las que se hicieron en mayo y octubre, de un día de duración. "El Ministerio de Sanidad se ha puesto a negociar lo que se llama el Estatuto Marco, que es el que regula las condiciones laborales de todo el personal del Sistema Nacional de Salud.

Los médicos acusan al Ministerio de no negociar," o, como mucho, negociando con el resto de centrales sindicales que nada tienen que ver con la profesión médica. Los médicos somos un colectivo minoritario dentro del Sistema Nacional de Salud, no llegamos ni al 10% y claro, nuestra representación en los ámbitos de negociación es escasa y siempre priman otros colectivos. Y como a todo el mundo se le alcanza, las condiciones laborales tanto de ejercicio profesional, de jornada, de todas las condiciones, lo que regula la profesión, no puede ser igual las de un médico que las de un celador, las de un administrativo, las de una enfermera, que son colectivos totalmente distintos que requieren regulación distinta y que una relación genérica nos posterga a unas circunstancias que no son aceptables".

Toranzo recordó que los médicos son el único colectivo obligado a realizar una jornada extra, obligatoria, que además está retribuida muy por debajo de lo ordinario. "Por eso, uno de los aspectos fundamentales que reivindicamos es la necesidad de un estatuto específico que recoja nuestras peculiaridades de formación, de competencias, de responsabilidad que permitan regularlo adecuadamente para que la prestación asistencial sea la más razonable y en las mejores condiciones para poder dar una asistencia de calidad y seguridad a los pacientes".

Los médicos piden ser reconocidos como profesión de riesgo a efectos de poder adelantar la jubilación. "Hacemos una huelga en definitiva por mejorar nuestro desarrollo profesional, nuestro ejercicio profesional, mejorar las condiciones laborales y sobre todo para garantizar calidad y seguridad a los pacientes.

Servicios mínimos

CESM denuncia que Sacyl ha puesto unos servicios mínimos para cuatro días de huelga similares a los que implantó cuando se convocó una sola jornada. Y "han puesto una serie de obligaciones que son tan inconcretas que ponen en peligro y que ponen en situación difícil a los profesionales que se ponen de huelga limitando un ejercicio fundamental y a los pacientes les ponen una situación de desinformación que no saben lo que tienen que hacer esos días".

Por eso pidieron disculpas a los pacientes "por las molestias" que la huelga "les pudiera ocasionar, pero tienen que entender lo que estamos defendiendo que en definitiva también les beneficia a ellos". Recomendaron a los pacientes que "los días de huelga antes de acudir al centro de salud o al hospital llame, para saber si su consulta ese día está en marcha o se ha suspendido, no sea que venga un paciente de Sanabria a una consulta programada que a lo mejor lleva 4 o 5 meses en lista de espera y le toca marcharse para casa. Evidentemente, hay que causar el menor trastorno posible".

Una labor informativa que es también responsabilidad del sindicato convocante, que se queja de que Sacyl no les ha dejado poder carteles en las salas de espera. CESM pidió también un plan especial para recuperar la actividad que se pueda ver afectada por la huelga lo antes posible.

