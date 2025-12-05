Manuel Cardo toma posesión como abad del Espíritu Santo

El obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, ha ratificado oficialmente, durante la ceremonia de Lectura de la Palabra y toma de posesión, a Manuel Cardo Moldón como nuevo abad de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo tras ganar las elecciones celebradas el pasado mes de octubre. El acto tuvo lugar en la iglesia de San Andrés.