Leticia García anuncia una inversión millonaria de la Junta para la ampliación de la fábrica de Freigel

Son tiempos de cambio para Zamora. Y, en muchas ocasiones, de variaciones para mejor. Después de la firma de la ampliación del Polígono Zamora Norte que tuvo lugar ayer en Monfarracinos con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la actualidad empresarial ha llevado a la zamorana Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, hasta la cercana Roales del Pan. Allí, desde la fábrica de Freigel FoodSolutions, ha anunciado una nueva inversión millonaria para el tejido económico de Zamora, que permitirá a la empresa alimenticia dar un paso más en su modelo de negocio.

Leticia García ha confirmado que la Junta de Castilla y León invertirá 36,8 millones de euros en la ampliación de la actual fábrica de Freigel, uno de los motores económicos de la provincia. Gracias a este impulso por parte de la administración autonómica, que tomará a la empresa de Roales del Pan como un "proyecto prioritario" dentro de sus políticas, se prevé la creación de 132 empleos directos y 300 indirectos. Un nuevo empujón para una de las provincias que más sufren la despoblación en todo el país, como demuestran los recientes datos que apuntan a que es el único territorio de Castilla y León que ha perdido población.

Medio siglo de innovación

Allá por el año 1974 la comida precocinada no era tan habitual como hoy en día. Los pucheros y los guisos eran los reyes de las cocinas zamoranas, pero también había quien ya empezaba a plantear otras ideas. Y el paso del tiempo ha demostrado que ese proyecto tenía (y sigue teniendo) futuro. Freigel FoodSolutions se ponía en marcha hace 50 años en Roales del Pan con dos apuestas: pescado precocinado y empanadillas. Nacía así la marca Frinca, que en este medio siglo ha sabido evolucionar fusionando la "cocina de siempre" con la innovación y que, en la actualidad, ofrece una variada gama de productos congelados cárnicos