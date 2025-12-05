José Calvo, presidente de Jesús Nazareno de Zamora: "La salida de la mujer el Viernes iba a llegar tarde o temprano"

El presidente de Jesús Nazareno, José Ignacio Calvo, cree que había llegado el momento de cambiar los estatutos y el reglamento internos de la hermandad, porque eran "insuficientes para el gobierno" de la cofradía, "por eso hemos dado el paso". Una medida que no se ha improvisado, sino que "llevamos trabajando tiempo. "Hemos tardado un poco más de lo que teníamos pensado, pero a primeros de año lo llevaremos a la asamblea" para su debate y votación.

Calvo señala que la idea es hacer una asamblea extraordinaria abierta a todos los hermanos y hermanas para que sean ellos los que den su parecer, ya que la directiva podría haber sacado adelante los cambios con una asamblea de compromisarios, lo que hubiera impedido que la junta general tuviera poder decisorio.

"Optamos porque tenga voz y voto toda la cofradía. Queremos que el cambio de estatutos y reglamento esté abierto a todo el mundo, que todo el que quiera pueda presentar alegaciones a los artículos y que participe toda la cofradía".

La opinión de la directiva es que ambos desfiles, el del Viernes y el Sábado Santo sean mixtos. "Era un momento que iba a llegar tarde o temprano. Y al final hemos optado por dar el paso, porque creo que somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Ya había voces en las asambleas que pedían la entrada de la mujer en el desfile de la Mañana, en la procesión del Viernes Santo y hemos querido dar el paso para poder regular también nosotros esa entrada".

La cofradía es consciente de que este cambio va a ser un reto organizativo "sobre todo en el Sábado Santo", en la procesión de la Soledad. "El problema es el número, pero bueno, una vez que veamos como va podemos regularlo nosotros con acuerdos de asamblea, con una norma interna sin necesidad de un cambio de estatuto".

"Hemos querido hacer unos estatutos y reglamento internos completos, que valgan no solo para este momento, sino de cara al futuro y que no tengamos que hacer cambios dentro de diez o veinte años", señala el presidente.

"Las Damas pertenecen a la cofradía y la hermandad tiene dos procesiones. Las mujeres se habían ganado ya la voz y el voto que antes no tenían dentro de la cofradía y ahora lo que estamos haciendo es igualar las condiciones en las procesiones. Si hasta ahora salían los hombres el Viernes y las mujeres el Sábado lo que queremos es igualar las dos procesiones para todos los hermanos".

Atuendo

Con respecto a aspectos como el atuendo masculino en la procesión del Sábado, la cofradía propone que sea con el hábito del Viernes, aunque el lugar de la cruz lleven algún tipo de tulipa como las hermanas o una luz tipo hachón. "En eso pueden opinar todos los hermanos a través de las alegaciones. Sería un debate dentro de la asamblea extraordinaria".

Calvo niega que haya habido presiones externas o del Obispado para acometer estos cambios. "De hecho, habíamos paralizado nuestra reforma estatutaria a la espera de si se aprobaba o no el estatuto marco". Pero como no acaba de salir, "hemos decidido tirar para adelante, aunque tenemos en cuenta la remodelación que pretende el Obispado".