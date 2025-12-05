Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje

La Escuela de Relaciones Laborales de Zamora homenajea a tres profesores por sus cuarenta años de servicio

Reconocimiento a buenos docentes | CEDIDA

Reconocimiento a buenos docentes | CEDIDA

B. B. G.

Alumnos y profesores de la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora han realizado un homenaje a María Jesús Alonso Cerezal, José Fernández Poyo y Gregorio Garrido de Prado por sus cuarenta años de servicio a la actividad docente.

Aprovechando la festividad de Santa Bárbara, los estudiantes han entregado una placa y un ramo de flores a los recién jubilados.

Noticias relacionadas y más

Que sea enhorabuena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents