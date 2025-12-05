Homenaje
La Escuela de Relaciones Laborales de Zamora homenajea a tres profesores por sus cuarenta años de servicio
B. B. G.
Alumnos y profesores de la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora han realizado un homenaje a María Jesús Alonso Cerezal, José Fernández Poyo y Gregorio Garrido de Prado por sus cuarenta años de servicio a la actividad docente.
Aprovechando la festividad de Santa Bárbara, los estudiantes han entregado una placa y un ramo de flores a los recién jubilados.
Que sea enhorabuena.
