La Escuela de Relaciones Laborales de Zamora homenajea a tres profesores por sus cuarenta años de servicio

Alumnos y profesores de la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora han realizado un homenaje a María Jesús Alonso Cerezal, José Fernández Poyo y Gregorio Garrido de Prado por sus cuarenta años de servicio a la actividad docente.

Aprovechando la festividad de Santa Bárbara, los estudiantes han entregado una placa y un ramo de flores a los recién jubilados.

Que sea enhorabuena.