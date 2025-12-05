La escasez de alquileres y las restricciones a mascotas ponen en jaque a Zamora

En los últimos años, el mercado del alquiler en España está experimentando una creciente tensión debido a la escasez de viviendas disponibles, los altos precios en muchas ciudades y la especulación inmobiliaria.

La demanda cada vez es más alta, sobre todo entre los jóvenes que buscan emanciparse y tener su primera vivienda. Además, cláusulas abusivas como los meses de fianza por adelantado o restricciones como la tenencia de mascotas en el hogar, ha hecho que la situación sea insostenible en algunos casos.

Son las pequeñas ciudades las que ahora están empezando a vivir esta crisis del alquiler. Las grandes "urbes" se están vaciando debido a traslados laborales y por la imposibilidad de permitirse pagar un alquiler, lo que supone absorber a un gran número de población sin tener capacidad de oferta.

Este panorama ha dejado a muchos inquilinos, especialmente en ciudades más pequeñas, como Zamora, luchando por encontrar opciones asequibles y flexibles.

Zamora y la poca oferta de vivienda

La provincia, que cada año lucha contra la despoblación, se enfrenta a un problema cada vez más evidente: la falta de oferta de alquiler. Esto supone que los propietarios suban más los precios debido a la alta demanda y además sean más restrictivos con las condiciones, como por ejemplo permitir el alquiler con una mascota.

Hace unos días, una usuaria de Facebook se quejaba en un grupo de la imposibilidad de encontrar un alquiler en la ciudad para ella y su mascota. Según su publicación, expresaba que "llevo un año viviendo en la ciudad y buscando alquiler durante más de seis meses, y no hay forma de encontrar un triste apartamento y todo por tener una perrita pequeña".

La mujer añade que a pesar de demostrar que es una inquilina responsable y legal, su búsqueda ha sido en vano, lo que le ha llevado a tomar la decisión de abandonar la ciudad y buscar un alquiler en otra provincia.

Otros usuarios de esta red social le han mostrado su apoyo y han compartido su frustración con la situación que está viviendo la ciudad. Algunos de ellos señalan que "no quieren alquilar con hijos, menos con mascotas" o "ponen precios como si esto fuera Madrid o Barcelona".

La denuncia de esta vecina refleja una realidad que afecta a muchas personas que, como ella, se sienten empujadas a buscar un futuro en otras localidades, mientras que la ciudad sigue vaciándose lentamente. "Otra más que se va", lamenta, reflejando cómo cada vez más zamoranos se ven obligados a abandonar su hogar debido a la falta de alternativas.