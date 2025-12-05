Desarticulada una organización criminal cuando trataban de cruzar la frontera con Francia tras varios robos de cobre en Zamora

Casi 1.000 kilómetros separan las calles de Zamora de la frontera hispano-francesa de La Junquera, en la lejana provincia de Gerona. Este ha sido el camino realizado por cinco personas que fueron detenidas por la Guardia Civil acusados de varios robos con fuerza en estaciones fotovoltaicas de Castilla y León. El operativo, que concluyó cuando los supuestos ladrones intentaban cruzar el límite que separa España de Francia, gracias a la colaboración de los agentes zamoranos de la Benemérita con sus compañeros de la vecina Valladolid, la comandancia gerundense y la Policía Judicial de La Junquera.

La operación fue nombrada 'Villalco 25', cuya investigación se inició el pasado mes de julio. Después de la comisión de varios robos en plantas fotovoltaicas de Zamora, Valladolid y Ávila, agentes uniformados de la Guardia Civil identificaron en Zamora a varias personas cerca de una de estas instalaciones y comprobaron que tenían antecedentes en hechos similares. Una vez completadas las pesquisas, el instituto armado pudo determinar la identidad del resto de miembros de la organización criminal desarticulada ahora, además de confirmar el paradero del inmueble en el que habían depositado el cobre robado durante los últimos meses.

Según la información compartida por la Guardia Civil, los detenidos están acusados de nueve robos con fuerza en una investigación cuyas diligencias ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Zamora. En el momento de su detención en la frontera con Francia, donde fueron interceptados dos de los miembros de esta banda de ladrones, fueron localizados 15.000 euros en efectivo y material supuestamente utilizado durante la comisión de los delitos. Entre los instrumentos interceptados, destacan un telurómetro (herramienta que evita posibles descargas eléctricas) y una cámara termográfica.

Coordinación

Después de más de cinco meses de investigación, el operativo que se inició por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora ha llegado a su fin. Entre tanto, se ha contado también con la colaboración de distintas unidades de la Comandancia de Girona, el Equipo Territorial de Policía Judicial de La Junquera y el Equipo ROCA 3 de la vecina Valladolid. La colaboración entre diferentes grupos especializados de la Benemérita ha hecho posible la desarticulación de este grupo criminal, en el que habrían participado 13 personas. Además, también fue investigada la propietaria del inmueble en el que se recepcionaban los materiales robados.