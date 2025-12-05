Concluye la transformación de la calle Doctor Fleming en corredor verde

"Hacer esta zona más verde y natural, mejorar la calidad del aire, proporcionar sombra y conseguir mayor biodiversidad". Estos son los objetivos que ha conseguido la transformación de Doctor Fleming de calle a corredor verde, tal y como expuso Ana Belén González, concejala de Fondos Europeos y Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora.

Actuación que conecta la ciudad con el bosque y el arroyo de Valorio y que se enmarca dentro del proyecto Renaturaliza que el consistorio desarrolla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Transformación de la vía que también ha servido para calmar el tráfico mediante la reducción del ancho de la calzada y mejorar la conectividad peatonal y ciclista "facilitando así que las personas se muevan de forma segura, fluida y agradable en el paseo", expuso. En total, se ha actuado sobre 6.000 metros cuadrados, incorporando vegetación autóctona y creando un cinturón verde que discurre junto al carril bici existente, de 2,2 metros de anchura y conexión directa con Valorio.

Los concejales Ana Belén González y Pablo Novo. / Jose Luis Fernández

En este nuevo entorno se han plantado 1.342 arbustos de bajo porte que no alcanzarán más allá de un metro de altura como romero, brezo rosa, lavanda o botonera y se han mantenido los árboles ya presentes, añadiendo 14 unidades de arce blanco. Como en el resto de intervenciones del proyecto Renaturaliza, se ha apostado por especies autóctonas por su bajo mantenimiento y menor demanda hídrica, además de sustituir el césped tradicional por semilla de pradera, más eficiente en consumo de agua.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa A Scala Obras e Ingeniería con un coste de 227.334 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Actuación que también tendrá continuidad en la acera opuesta, cuyo proyecto se encuentra ya en preparación, anunció el concejal de Obras e Infraestructuras, Pablo Novo. Fase que espera licitarse el próximo año y en la que se replicará el modelo en el tramo recién renovado, a excepción del carril bici, con nuevos pavimentos, incorporación de vegetación y plantación de especies arbóreas dentro del enfoque de corredor verde, además de corregirse pasos de peatones no adaptados a la normativa, mejorando la accesibilidad de toda la vía. Todo ello, sin perder plazas de aparcamiento.

Novo señaló, además, que el carril bici de Doctor Fleming se integrará en el futuro con la obra de la cuarta travesía que debe ejecutar el Ministerio de Transportes en la avenida de la Feria, completando así un corredor verde continuo entre San Martín, la Feria y Valorio.

El concejal adelantó también futuras intervenciones en la zona como la renovación del tercer elemento ornamental acuático de San Martín, la pequeña fuente situada junto a las letras de Higinio Vázquez, así como la renovación integral del estanque de La Marina durante la primera parte del próximo año.