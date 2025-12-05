El Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora impulsa una nueva edición de "Regala Esperanza"

De una humilde Operación Kilo a una gran red solidaria. Así ha crecido el proyecto "Regala Esperanza" impulsado por el Colegio Nuestra Señora del Rocío – Fundación Amor de Dios de Zamora. Una iniciativa pionera en la que el aprendizaje se extiende más allá de las paredes del centro para promover valores entre el alumnado con la colaboración de las familias, vecinos del barrio San José Obrero y diversas instituciones.

"Queríamos de alguna manera que los niños tuvieran esa conciencia social para que entiendan cuáles son las necesidades reales y que participarán a través de algo que les motivara que fuera algo experiencial", explica el director del centro, José Feliciano García.

Toma de conciencia de las necesidades de su entorno para que los escolares se conviertan en "agentes activos y participativos" gracias a un aprendizaje a través de una experiencia real", añadió la coordinadora pastoral del colegio, Leticia Lorenzo.

Proyecto que además ha sido reconocido como una de las mejores experiencias de calidad por la Junta de Castilla y León, lo que hace que este año tenga mayor impulso gracias también a la colaboración de Diputación de Zamora, el Club Balonmano Zamora y Cáritas Diocesana, que participarán activamente en las distintas actividades programadas durante el mes de diciembre.

La inauguración de la campaña tendrá como escenario el pabellón Ángel Nieto de Zamora con motivo del partido que enfrenta este sábado 6 de diciembre al Balonmano Zamora contra el Torrelavega. Choque directo entre el primero y el segundo que contará con un tinte solidario. De este modo, se ha cedido un espacio para realizar una recogida de alimentos y productos de higiene, que se destinarán a Casa Betania de Cáritas Zamora, un centro de acogida que este año ha atendido a unas 500 personas en situación de vulnerabilidad o exclusión.

Entradas para disfrutar de un encuentro vibrante con un precio de tan solo un euro en preferencia y dos euros en tribuna. "Para nosotros es un partido muy importante y animamos a todos los aficionados y todos los socios a acudir. Hemos tirado los precios y esperamos que ese ahorro se convierta en más kilos de alimentos y en más productos de higiene para las personas necesitadas", comentó Octavio Magadán, del Balonmano Zamora.

Calendario de actividades

Iniciativa en la que participan de manera muy activa las familias de los niños, el profesorado siempre implicado, el AMPA, pero también los vecinos Y comerciantes del barrio, nuestra parroquia con lo que se va tejiendo una "red de colaboración que es el secreto de nuestro proyecto", destacó la profesora del colegio zamorano Nuestra Señora del Rocío.

Implicación gracias a la que se ha conseguido hacer crecer "Regala Esperanza" con un programa que incluye también visitas, actividades educativas y acciones comunitarias que buscan despertar la sensibilidad social del alumnado.

Entre las principales actividades se encuentra la instalación de un stand solidario en la Avenida de Galicia los días 15, 16 y 17 de diciembre de 12.30 a 14.00 horas. Semana en la que también los comercios del barrio serán puntos de recogida de alimentos y productos de higiene. Igualmente, el día 17 de diciembre, se trasladarán hasta el Centro Comercial Valderaduey para ampliar los puntos de donación.

El esperado acto final del proyecto será la gran cadena humana desde los comercios del barrio hasta el colegio, formada por todo el alumnado del centro, familias y profesores, para trasladar los productos recogidos hasta el salón parroquial.

Productos

Aunque todo tipo de aportaciones son bienvenidas, desde Cáritas se incide en que los productos de higiene, pañales, leches y cremas infantiles o alimentos de primera necesidad son "especialmente útiles para las familias atendidas", más aún con el encarecimiento que los productos de la compra estás sufriendo, tal y como indicó Ignacio Enríquez, director de Cáritas Diocesana

No obstante, para que haya variedad desde el centro se organiza la recogida de manera selectiva por cursos para conseguir que se tengan en cuenta todas las necesidades de alimentación e higiene.

Programa que inicia un nuevo camino para regalar esperanza en unas fechas tan especiales. Proyecto que "es de todos" y con el que se quiere mostrar que la solidaridad transforma realidades.