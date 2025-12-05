Un Belén nocturno con detalles muy zamoranos, en la Magdalena

Un Belén al más puro estilo tradicional. Esta es la propuesta realizada por la Agrupación Belenista La Morana para el montaje del Ayuntamiento de Zamora que se instala por tercer año en la Iglesia de la Magdalena.

La instalación rescata figuras que "son un clásico en muchas casas y en muchos nacimientos" como son las imágenes de Olot, de "un gran valor", apreció David Gago, concejal de Promoción Económica. La originalidad del nacimiento es que se trata de una instalación nocturna, que recrea una noche en la ciudad de Belén, y que, además, tiene un toque muy zamorano, como es la la cencellada, "ese fenómeno meteorológico tan propio de nuestra época y que cubre absolutamente todo el Belén, todas las figuras, los tejados, los árboles, las piedras, y que le da, sin ningún tipo de duda, una particularidad muy importante", relata el edil.

Un Belén "muy interesante, lleno de rincones, lleno de recovecos, que propone un laberinto por las callejuelas de Belén para perdernos en esa fantasía de viajar en el tiempo y de contemplar el nacimiento de Cristo", describió Francisco Iglesias, presidente de la Agrupación Belenista La Morana.

Zamora. Presentación Belén municipal / Alba Prieto / LZA

Instalación navideña que propone al público un sencillo juego escénico, a través de unos trampantojos que los visitantes podrán ir descubriendo, a través de esos atrezos y complementos elaborados todos junto a la escenografía por los miembros de La Morana durante casi siete meses", apreció Iglesias.

Nacimiento que el pasado año visitaron alrededor de 30.000 personas en un templo que este año cuenta con una cubierta renovada. Obra que se ha afrontado con fondos propios de la Fundación ZamorArte, tal y como señaló el director de la misma, Juan Carlos López.

Francisco Iglesias, Davis Gago y Juan Carlos López / Alba Prieto

Montaje que se añade a la ruta de belenes por la ciudad de Zamora con el objetivo de sorprender al público y que la tradición del Belén siga brillando y siga destacando la celebración de la Navidad de Zamora", expuso el presidente de La Morana.