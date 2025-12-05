Más bandas internacionales en la nueva edición del Z! Live de Zamora...Estados Unidos, Alemania, Brasil, Suiza o Austria

El festival Z! Live continúa sus avances de cara a la edición Rock Fest 2026 y se consolida como uno de los eventos culturales de mayor proyección de Zamora. De cara a la próxima edición ya se han avanzado algunos de los grandes grupos a los que este viernes se han sumado otras seis bandas internacionales y una española.

De esta forma, según han resaltado los promotores del evento, el festival continúa dando "pasos decisivos hacia la que será una de sus ediciones más ambiciosas". Tras anunciar recientemente a Opeth como cabeza de cartel del jueves, el festival confirma ahora esos siete nuevos grupos y el cartel está únicamente a falta de dos incorporaciones más que se cerrarán a finales de febrero.

Las nuevas bandas anunciadas son: Krisiun (Brasil), Coroner (Suiza), Crematory (Alemania), Burning Witches (Suiza), Adam And The Metal Hawks (Estados Unidos), Dragony (Austria) y Ekyrian (España).

Su llegada refuerza la diversidad musical del festival, que reunirá en Zamora a artistas de más de diez países entre el 11 y el 13 de junio de 2026.

Este avance se suma a un cartel que ya cuenta con nombres tan destacados como Twisted Sister, Saxon, Opeth, Emperor, TesseracT, H.E.A.T., Soziedad Alkohólika, Su Ta Gar o Lèpoka, "consolidando al Z! Live como una de las citas indispensables del circuito europeo de festivales de metal".

La jornada principal del festival, el sábado 13 de junio, estará encabezada por el esperado regreso de Twisted Sister y suma ahora a los brasileños Krisiun, referentes del death metal mundial; a los alemanes Crematory, una de las formaciones más veteranas del gothic metal europeo; y a la banda estadounidense Adam And The Metal Hawks, cuya energía y proyección internacional los han convertido en un fenómeno viral. Completan el día Latzen, Romanthica y una banda aún por anunciar.

El viernes 12 de junio, jornada liderada por la actuación de Saxon, incorpora a Coroner, una de las bandas de culto más influyentes del thrash técnico; a Burning Witches, destacadas representantes del heavy metal europeo; y a Ekyrian, una de las formaciones más en forma del folk metal nacional. El día lo completan H.E.A.T., Lèpoka, Su Ta Gar y Xeria, a falta de conocer el cabeza de cartel del segundo escenario.

En cuanto a la jornada de arranque del festival, la del 11 de junio de 2026, tocarán Opeth, Emperor, Brothers of Metal, Delalma y Serious Black, a los que ahora se suman los austriacos Dragony, representantes del power metal melódico. El jueves contará también con Headon y Noah Histeria.

El festival, que se celebra en el recinto ferial Ifeza, atraerá nuevamente a miles de visitantes nacionales e internacionales, consolidándose como un motor cultural y económico para la ciudad y la provincia. La organización confirma que mas del 50 % del aforo ya está vendido, lo que anticipa otro lleno técnico en 2026.

Las entradas mantienen sus precios actuales, de 90 euros más gastos para una de las tres jornadas y 130 euros más gastos el abono de los tres días.

El Z! Live se ha consolidado como un festival distinto dentro del panorama nacional gracias a su modelo sin solapamientos, aforo limitado a diez mil personas por día, gastronomía local, barras ágiles y "una ciudad completamente volcada con los asistentes, con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial", ha destacado la organización.