El aparcamiento cerca del Colegio Ríomanzanas, convertido en un barrizal

En septiembre empezaron las obras para construir un nuevo aparcamiento gratuito en la ciudad, ubicado cerca del Colegio Río Manzanas. Este parking cuenta actualmente con capacidad para más de cien plazas para todos los vecinos de la zona.

Hace unos días, los vecinos denunciaron en redes sociales el mal estado en el que se encuentra el parking. Un residente comentó, en un grupo de Facebook, que la obra ha sido "una chapuza, ¿no podían haberse gastado un poco más y dejarlo en condiciones desde el principio?”

La indignación máxima ha sido con la llegada de las lluvias de estos días, porque el terreno se ha convertido en un auténtico barrizal, es imposible entrar con los vehículos y no salir lleno de barro.

Los residentes han pedido al Ayuntamiento que le pongan solución al problema lo más rápido posible, para que se pueda usar el espacio con normalidad y de forma adecuada y consideran que no se puede “malgastar el dinero dos veces”.