El aparcamiento cerca del Colegio Ríomanzanas, convertido en un barrizal
Los vecinos denuncian el estado del parking tras las lluvias de estos días
Vanessa Remesal
En septiembre empezaron las obras para construir un nuevo aparcamiento gratuito en la ciudad, ubicado cerca del Colegio Río Manzanas. Este parking cuenta actualmente con capacidad para más de cien plazas para todos los vecinos de la zona.
Hace unos días, los vecinos denunciaron en redes sociales el mal estado en el que se encuentra el parking. Un residente comentó, en un grupo de Facebook, que la obra ha sido "una chapuza, ¿no podían haberse gastado un poco más y dejarlo en condiciones desde el principio?”
La indignación máxima ha sido con la llegada de las lluvias de estos días, porque el terreno se ha convertido en un auténtico barrizal, es imposible entrar con los vehículos y no salir lleno de barro.
Los residentes han pedido al Ayuntamiento que le pongan solución al problema lo más rápido posible, para que se pueda usar el espacio con normalidad y de forma adecuada y consideran que no se puede “malgastar el dinero dos veces”.
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
- La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha
- Las monjas dominicas de este barrio de Zamora, un 'solete' dentro de la nueva Guía Repsol