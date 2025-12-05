La actualidad de un clásico, sobre las tablas del Teatro Ramos Carrión de Zamora

Una obra cumbre del teatro del Siglo de Oro español que pone de manifiesto todas las virtudes y defectos del hombre y la mujer. "Se habla de las buenas y malas pasiones, del odio, el perdón, la venganza, el amor, la ira, la lujuria y la templanza", enumera Manuel Sánchez, productor y director de "La vida es sueño", el clásico de Calderón de la Barca que este domingo (19.00 horas) podrán disfrutar los zamoranos en el Teatro Ramos Carrión.

Para Sánchez, esta historia de Segismundo y Rosaura —interpretados por dos actores de Castilla y León, Mario Arenas y Ángela Alonso— hará viajar al público hacia dos destinos. "El primero, hacia una de las obras más significativas del teatro clásico español, pero también hacia el interior de cada uno de nosotros", detalla.

Un momento de la obra "La vida es sueño". / Cedida

Además, la magia de los clásicos, para Sánchez, reside en que "trata historias que las entiende desde un niño y un adolescente hasta un mayor, da igual que sea alguien erudito o una persona lega". Para poner sobre las tablas este clásico, la compañía cuenta con un equipo de 18 personas, entre los actores que suben al escenario, los figurantes y los técnicos.

Exposición de trajes

Además de la propia obra, los zamoranos pueden disfrutar durante esta semana de una original exposición vinculada a la historia de Calderón de la Barca.

Se trata de una selección de trajes de época —algunos de ellos serán utilizados el domingo por los propios actores— que están elaborados de manera fiel a la moda de esa época, con especial detalle en aspectos como los materiales o los brocados. "La moda española en esa época tenía una belleza fantástica y con ella se descubría cómo era cada clase social", explica el director de la obra.

"La vida es sueño", sobre las tablas. / Cedida

La interpretación de "La vida es sueño" se puede ver este domingo, 7 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Ramos Carrión.

Las entradas para el espectáculo de Platero Multimedia ya están a la venta a un precio de 18 euros.