Zamora se prepara para disfrutar un año más de su gran tobogán navideño

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, cada día que pasa, los zamoranos son más conscientes de la llegada de una de las épocas más especiales del año. Si el final de la semana pasada fue el momento elegido para encender el alumbrado navideño, tanto del Ayuntamiento de Zamora como de Caja Rural, esta semana ha comenzado el montaje de otro de los puntos con más afluencia de niños y mayores. Los transeúntes que este jueves hayan paseado por el Casco Histórico habrán visto como los operarios municipales se ponían manos a la obra para montar la estructura del gran tobogán de hielo.

Esta atracción navideña fue una de las grandes novedades llevadas a cabo por el consistorio zamorano durante el pasado año. Ahora, tras el rotundo éxito que tuvo entre locales y forasteros, se ha optado por repetir la apuesta, que hará las delicias de los más pequeños... y de todo aquel que quiera pasar un momento de diversión. Al menos, esa es la idea que expresaron los mandatarios municipales hace doce meses, poniendo el límite de edad en "niños de 99 años". En cualquier caso, lo que es seguro que no cambiará será su ubicación, pues los primeros andamiajes ya han sido colocados junto a la Biblioteca Pública de Zamora.

Aunque ya han comenzado las labores de montaje, todavía no hay confirmación sobre las fechas en las que estará abierto al público, aunque no deberían variar mucho respecto a la pasada Navidad. En aquella ocasión, estuvo abierto entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, con horarios matutinos y vespertinos a gusto del consumidor. Con cuarenta metros de largo y seis de altura, fue una de las grandes apuestas turísticas de la Concejalía de Promoción Económica y de la asociación de comerciantes Azeco, que fueron los principales impulsores de una atracción que ya había hecho disfrutar a los niños y niñas de otras grandes ciudades.

Campaña navideña

El comercio zamorano afronta la campaña navideña, que es la más importante del año y en la que se logra una mayor facturación, con buenas perspectivas. Así lo reconoció a comienzos de semana el presidente de la asociación de comerciantes Azeco, Ruperto Prieto, que afirmó que las "expectativas son buenas" y que se aprecia entre los comerciantes "ilusión" y trabajo. Según explicó ante los medios, los comerciantes "están echando el resto" para "generar ambiente" navideño y que la gente "salga a la calle, compre, valore el comercio de Zamora y, creo que cada vez más, vea que no tenemos nada que envidiar a ninguna otra forma de comercio, ni a las plataformas online ni a las grandes superficies".