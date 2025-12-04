Zamora, elegida provincia invitada en la Gran Feria Sabor a Málaga

La Gran Feria Sabor a Málaga tendrá este año gusto zamorano. La cita, que se celebra durante el Puente de la Constitución en el Paseo del Parque de la ciudad andaluza, ha escogido a Zamora como provincia invitada. Reconocimiento que supone dedicar una jornada completa al territorio que podrá lucir sus encantos para conquistar el paladar de los malagueños y de los muchos visitantes que se acerquen a disfrutar del evento.

La cita cuenta este año con récord de participación alcanzando un total de 120 productores llegados de 45 municipios de la provincia malagueña que mostrarán su rica despensa. En total, más de dos mil productos artesanos que los productores ofertarán directamente a los consumidores. Feria que abre sus puertas de manera ininterrumpida desde el jueves día 4 hasta el martes 9 de diciembre desde las 11.00 hasta las 21.00 horas.

Seis días de feria en los que se desarrollará un atractivo programa de actividades dirigidos al disfrute de todos los públicos con talleres, catas, degustaciones, showcookings en directo y actuaciones musicales. Propuestas en las que sobresalen las que llevará Zamora como provincia invitada en una segunda jornada completamente dedicada a ella. De este modo, el viernes 5 de diciembre la Gran Feria Sabor a Málaga ofrecerá un viaje hasta Zamora.

La programación se abrirá a las 11.15 horas con "Saborea Zamora bajo el cielo del próximo eclipse". Acto en el que tendrá lugar la recepción de autoridades con la presencia de representantes de la Diputación Provincial de Zamora. Al mediodía, los asistentes al evento conocerán al detalle la nueva marca "Zamora es calidad". Marchamo impulsado por la institución dirigida por Javier Faúndez en el que se aúnan productos y territorio para ofrecer una experiencia completa con el objetivo de captar nuevos consumidores y visitantes.

Presentación de la marca "Zamora es calidad" en el Mercado de la Paz de Madrid. / Archivo

Promoción integral de la provincia en la que también se hará un guiño a Sanabria mostrando la belleza de sus paisajes, sin rastro de los incendios, reforzando el mensaje de que la comarca "sigue hoy más viva que nunca". A continuación, la cita quesera Fromago 2026 tomará el protagonismo para presentar los detalles de su tercera edición que se celebrará en septiembre del próximo año.

Jornada en la que no faltará la degustación de los productos identitarios de la gastronomía zamorana. Sabores que cuentan historias, tal y como atestiguarán los chefs Santi Vicente y Diego Gallegos. El zamorano y el brasileño, afincado en Málaga, compartirán escenario, fogones y secretos en un mano y mano muy especial.

Por la tarde, será el momento de dar a conocer los dulces más característicos de la provincia desde las cañas zamoranas hasta las aceitadas. Buen sabor de boca que avanzará la experiencia de disfrutar del eclipse en un territorio que se distingue por la calidad de sus cielos siendo el escenario perfecto para disfrutar de un evento único: el eclipse solar total que acontecerá el 12 de agosto de 2026.