Zamora acoge los exámenes para profesores de Secundaria de estas tres especialidades

Zamora vuelve un año más a ser sede de los exámenes de diferentes especialidades de Secundaria para las oposiciones de 2026.

Todavía sin presentar la fecha concreta de estas pruebas, la ciudad acogerá a los aspirantes a conseguir una de las 25 plazas convocadas en Administración de Empresas, alguna de las 45 que se han autorizado para Procesos de Gestión Administrativa o de las 55 para la especialidad de Servicios a la Comunidad.

La Consejería de Educación, en el encuentro mantenido con los representantes de las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial -CSIF, ANPE, Stecyl-i, CC OO y UGT-SP-, ha tratado el borrador de la próxima convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes, cuyas pruebas están previstas para el mes de junio de 2026.

Una profesora de secundaria, en clase con sus alumnos. / Anna Mas

La convocatoria de este proceso afecta a 33 especialidades, 31 de Secundaria, una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Distribución e las 1.006 plazas por provincias

Tras dar a conocer las provincias en las que se realizarán las pruebas y la distribución por especialidades de las 1.006 plazas que se convocarán en este concurso-oposición, se anuncia que el plazo de presentación de solicitudes se abrirá en enero.

Junto a las plazas señaladas para los aspirantes en Zamora, en Secundaria también se convocan 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca; 85 para Lengua y Literatura, las pruebas tendrán lugar en Soria; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia); 75 para la especialidad de Orientación educativa (Palencia); 50 para Educación Física (León) y Biología y Geología (Valladolid); mientras que Filosofía (León) y Latín (Soria) contarán con 35 plazas cada una.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid) y Procesos comerciales (Valladolid); 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos); y 20 para Economía (Ponferrada).

Más especialidades en todo Castilla y León

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos); 15 plazas de Francés (Ávila); 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos y 12 para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; 10 para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos); otras 10 en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid); 9 en Análisis y química industrial (Burgos); 9 en Música (Salamanca); 6 en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos; 5 para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) y Griego (Ávila); 4 para Laboratorio y 2 Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos.

Estudiantes de secundaria, realizando un examen. / Faro de Vigo

También se han dado a conocer las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, 11 plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia; y las de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila).

Conformación de los tribunales

Desde los sindicatos se recuerda a los profesores con plaza, susceptibles de ser miembros de los tribunales que tienen que evaluar a sus compañeros aspirantes, que si fueron designados por sorteo en las últimas tres convocatorias de oposiciones, es decir, en los años 2023, 2024 y 2025, no formarán parte de los tribunales del próximo año, siempre que haya personal suficiente para su composición.