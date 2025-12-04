El toreo, a través de los cinco sentidos

La tauromaquia, como cualquier otro, es un arte universal si se puede percibir a través de cualquiera de los cinco sentidos.

Y el ejemplo vivo son personas que, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cuentan su testimonio como aficionados e, incluso, como profesionales taurinos.

Quizás, el caso más llamativo es el del abogado zamorano Teo Primo. Aunque no es ciego de nacimiento, sino desde los 15 años, a raíz de un desprendimiento de retina, Primo ha mantenido una afición que le inculcó su padre cuando era un niño.

Después de perder la visión, llegó a ir a la plaza en alguna ocasión, aunque reconoce que hace muchos años que no lo hace. Incluso, llegó a torear alguna becerra en el campo, como recuerda su hermano, Fernando Primo, en una capea en Los Rosales, donde estaba como director de lidia el célebre "Platanito" de Las Ventas.

Otro caso singular es el del zamorano Ángel Calleja, una persona sordomuda de nacimiento... ¡y que torea!

Calleja fue, de muy joven, alumno de la escuela taurina que fundó en Zamora en 1987 el novillero onubense Manolo del Pozo, fallecido a principios de este año.

Calleja recuerda con mucho cariño y nostalgia aquella etapa, de la que, con frecuencia, comparte fotos en sus perfiles en redes sociales.

También le gusta recordar a algunos de los que fueron sus compañeros; primero, en la sede del bar «La Bombilla» y luego, en el parque de Valorio, como Antonio de Luisa, Miguel Ángel Casas, José María Viñas o Vicente Carlos.

Como Primo, su afición taurina la heredó de su padre "desde bien pequeñito" y la comparte con algunos de sus hermanos, con quienes acudía a entrenar a la escuela de Del Pozo.

A sus 52 años, aún va a las capeas frecuentemente. Llegó a comprarse un traje de luces y tiene varios trajes de corto porque, como explica su hermano José, tuvo "bastante tiempo" la idea de dedicarse profesionalmente a la tauromaquia. "Ha sido su sueño, pero, por la dificultad que ha tenido, no ha podido llegar a nada", aunque "ha sido y es valiente todavía" porque "sigue de frente a la vaca", como en un tentadero en el que "ha dado todo sin miedo" hace unos meses.

Su sordera total ha sido el impedimento —y el mayor mérito—para torear, aunque "está todo el día hablando de toros".

Toño Calvo posa junto a un toro taxidermizado. / Cedida.

Antonio Calvo tiene 37 años y la afición le ha venido por la vía de la familia materna, sobre todo, por un tío mayoral de bravo. Vivir con vistas a los corrales de la plaza de toros de Zamora también ayuda.

Sin embago, ir en silla de ruedas a causa de un mielomeningocele —una forma grave de espina bífida— no le impide acudir al tendido, aunque reconoce que su sitio habitual, encima de la puerta grande, es bueno para ver el festejo, pero "no es el más idóneo".

Durante las corridas, asegura que siente "respeto y estoy todo el festejo en silencio, observando cómo se desarrolla la corrida".

Su situación tampoco le impide torear de salón, lo que hizo de la mano de Marco Pérez en la previa de la pasada Feria Taurina de San Pedro organizada por Tauroemoción, en la plaza de la Marina.

Calvo es aficionado a los toros desde tan temprano que ni recuerda la primera vez que fue a la plaza con sus padres y su hermano. "Los llevábamos porque les gustaban, cuenta su madre, quien siempre brega junto a su hijo, como persona imprescindible para que él pueda disfrutar de su afición y de su vida diaria.

Asiduo también a charlas y coloquios, Toño Calvo asegura que va allí porque "la tauromaquia es una asignatura en la que siempre se aprende algo".

David Berjillos junto a su hermano, el novillero Javier Berjillos. / Cedida.

David Berjillos fue el primer mozo de espadas con síndrome de Down al acompañar a su hermano, el novillero Javier Berjillos, durante tres años, y obtuvo su carné profesional muy joven.

"Dígale usted que no puede", le dijo su madre al funcionario, que replicó: "si viene a hacerle el carné a su hijo de novillero o de banderillero, le digo que no, pero de mozo de espadas, le digo que sí porque hay que fomentar la fiesta taurina". "Y me dejó un poco cortada. Mi hijo se lo firmó y vinimos con el carné hecho", cuenta su madre.

Berjillos no es zamorano, pero sí lo "descubrieron", hace un tiempo, miembros del Foro Taurino de Zamora en una jornada de tentadero en la que acompañaron al novillero colombiano que estuvo afincado en la provincia un tiempo, José Luis Vega. "Nos quedamos asombrados de cómo se comportaba. Fue emocionante con qué pasión, aunque era un tentadero, animaba a su hermano, trataba de ayudarlo, estaba pendiente de todo; incluso, tenía la muleta de la mano y le hacía un quite desde el burladero si le apretaba la vaca", recuerdan.

La afición también le entró a David Berjillos desde pequeño y acompañó a su hermano desde el inicio de su trayectoria, y a su padre, que también iba con ellos.

Ir a la plaza le hacía sentir "feliz y muy positivo" al poder dar a su hermano los trastos y atender a los banderilleros de su cuadrilla. Y es que, siempre pendiente, no le gusta dejarse ni un detalle.

En el hotel, comprobaba que las camas fueran "cómodas para el matador y las cuadrillas" y, por supuesto, "hacía la silla" y ayudaba a su hermano a vestirse. "Los machos los pone mi padre y yo aprieto", cuenta.

Siempre al quite, un día que el astado saltó al callejón, dijo "adentro" a los compañeros. Acabado el festejo, recogía las cosas, iba a por los boletines y "a por los euros".

"Yo, sí", responde rotundo a la pregunta de si echa de menos que su hermano toree para seguir con su labor de mozo de espadas. Aunque se desquita ayudando en las labores de los herraderos en la ganadería de unos amigos siempre que puede.