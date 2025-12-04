"Cada tacita cuenta", sexta edición del Café Solidario de Luz y Vida

La Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida de Zamora convoca a hermanos y ciudadanos a participar en la sexta edición de su tradicional Café Solidario, que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre de 2025, de 17.00 a 20.00 horas, en el claustro del Convento del Tránsito.

Este año, el objetivo de la iniciativa es apoyar a la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca), destinando los fondos recaudados a mantener sus programas de ejercicio terapéutico, acompañamiento psicológico, asesoramiento nutricional y talleres de apoyo a pacientes oncológicos y sus familias, servicios esenciales que complementan la atención ofrecida por el sistema público de salud.

Como en ediciones anteriores, los asistentes podrán disfrutar de un café o infusión y dulces ofrecidos por la Hermandad de Luz y Vida y colaboradores, a cambio de una aportación voluntaria.

La Vocalía de Caridad de Luz y Vida organiza el evento con la colaboración de entidades y empresas locales entre las que se encuentra Leche Gaza, Civali Asesores, Comercial Roberto Suministros Hosteleros, ILC Abogados & Compliance, Estudio Mynt, Librería Mil Hojas, la Comunidad de Clarisas del Tránsito y Azayca.

Balance

Haciendo balance de la obra social de la Hermandad, en las cinco ediciones anteriores del Café Solidario Luz y Vida Zamora se ha recaudado, en apenas tres horas por edición, la cantidad de 7.847,58 euros repartidos entre distintas asociaciones, parroquias y misiones españolas y americanas. A estas cifras, se añade el material recogido en los dos traslados solidarios realizados y los 7.835 euros recaudados para el pozo de sondeo en la localidad de Tonj (Sudán del Sur).

Desde la Hermandad hacen un llamamiento al compromiso social de los zamoranos porque "cada tacita cuenta". "Con tu participación, ayudamos a quienes luchan contra el cáncer y acompañamos a sus familias en un camino donde la solidaridad marca la diferencia", concluyen.