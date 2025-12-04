El sector del comercio impulsa el emprendimiento en Zamora con una docena de nuevos empresarios en noviembre

Zamora cierra el mes de noviembre con un balance positivo en la evolución de los trabajadores por cuenta propia al registrar diez nuevas altas respecto a octubre. Crecimiento del emprendimiento que sitúa a Zamora, junto con Salamanca, como las únicas provincias de Castilla y León que finalizaron el pasado mes con un incremento de autónomos, según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Repunte motivado por el sector del comercio, donde se registran una docena de nuevos empresarios; y las actividades profesionales, científicas y técnicas, con diez emprendedores más respecto al mes anterior.

Crecimiento moderado del sector del comercio que adquiere un valor especial en el actual contexto económico, contrastando con el descenso que experimenta en otras provincias, lo que pone en valor la resiliencia del sector en Zamora y la fidelidad del consumidor local.

Antepenúltimo mes del año en el que también aumentaron los emprendedores en el sector de la educación, con siete nuevas altas, y en la categoría de información y comunicación, con tres autónomos más. Por contra, los trabajadores por cuenta propia disminuyeron en la agricultura, notificándose diez bajas; y en la industria, donde el pasado mes restan siete autónomos.

En lo que va de año, Zamora ha perdido 107 autónomos, 62 de ellos mujeres y 45 varones, lo que supone una caída del 0,7%, cifra algo menor que la registrada en otras provincias como Valladolid, Palencia, León o Ávila.